Звезда Пэрис Хилтон появилась на Неделе моды в Париже в кепке от Руслана Багинского

Пэрис Хилтон в очередной раз продемонстрировала приверженность украинской моде. Wave RBC.UA сообщает, что американская модель и актриса посетила показ Elie Saab в рамках Недели моды в Париже, дополнив свой образ головным убором украинского дизайнера Руслана Багинского.

Какой головной убор выбрала знаменитость

Для выхода знаменитость выбрала кожаную модель Baker Boy Cap с узнаваемым структурированным силуэтом. Стоимость аксессуара на официальном сайте бренда составляет 21 580 гривен.

Baker Boy Cap (фото: скриншот)

Кепку изготовлено из 100% натуральной кожи, а для подложки использовали 100% хлопок.

Пэрис Хилтон кепку стилизовала с черно-белым комплектом от Alice+Olivia. Ее образ состоял из элегантного кейпа с большим бантом и мини-юбки с принтом "гусиная лапка". Также она выбрала черные сапоги на каблуке.

Фото со звездой в украинском головном уборе опубликовали на странице Ruslan Baginskiy в Instagram.

Пэрис Хилтон в головном уборе от Руслана Багинского (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy)

Пэрис Хилтон в головном уборе от Руслана Багинского (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy)

Это не первый случай

Пэрис Хилтон - с детьми - сыном Фениксом и дочерью Лондон, а также со своей младшей сестрой Ники и ее детьми побывали в Диснейленде. Тогда она свой образ дополнила такой же черной кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского.