Зірка Періс Гілтон з’явилася на Тижні моди в Парижі у кепі Руслана Багінського

Періс Гілтон вкотре продемонструвала прихильність до української моди. Wave RBC.UA повідомляє, що американська модель та акторка відвідала показ Elie Saab у межах Тижня моди в Парижі, доповнивши свій образ головним убором від українського дизайнера Руслана Багінського.

Який головний убір обрала знаменитість

Для виходу знаменитість обрала шкіряну модель Baker Boy Cap із впізнаваним структурованим силуетом. Вартість аксесуара на офіційному сайті бренду становить 21 580 гривень.

Baker Boy Cap (фото: скриншот)

Кепі виготовлене зі 100% натуральної шкіри, а для його підкладки використали 100% бавовну.

Періс Гілтон кепі стилізувала з чорно-білим комплектом від Alice + Olivia. Її образ складався з елегантного кейпа з великим бантом і мініспідниці з принтом "гусяча лапка". Також вона обрала чорні чоботи на підборах.

Кадри із зіркою в українському головному уборі опублікували на сторінці Ruslan Baginskiy в Instagram.

Періс Гілтон в головному уборі від Руслана Багінського (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy)

Періс Гілтон в головному уборі від Руслана Багінського (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy)

Це не перший випадок

Періс Гілтон - з дітьми - сином Феніксом та дочкою Лондон, а також зі своєю молодшою сестрою Нікі та її дітьми побували у Діснейленді. Тоді вона свій образ доповнила такою ж чорною кепі від українського дизайнера Руслана Багінського.