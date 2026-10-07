Зірка Періс Гілтон з’явилася на Тижні моди в Парижі у кепі Руслана Багінського
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Зірка Періс Гілтон з’явилася на Тижні моди в Парижі у кепі Руслана Багінського

Знаменитість продемонструвала прихильність до української моди

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Періс Гілтон (фото: instagram.com/parishilton)
Дата: 07 жовтня 2026

Періс Гілтон вкотре продемонструвала прихильність до української моди. Wave RBC.UA повідомляє, що американська модель та акторка відвідала показ Elie Saab у межах Тижня моди в Парижі, доповнивши свій образ головним убором від українського дизайнера Руслана Багінського.

Який головний убір обрала знаменитість

Для виходу знаменитість обрала шкіряну модель Baker Boy Cap із впізнаваним структурованим силуетом. Вартість аксесуара на офіційному сайті бренду становить 21 580 гривень.

Зірка Періс Гілтон з’явилася на Тижні моди в Парижі у кепі Руслана Багінського
Baker Boy Cap (фото: скриншот)

Кепі виготовлене зі 100% натуральної шкіри, а для його підкладки використали 100% бавовну.

Періс Гілтон кепі стилізувала з чорно-білим комплектом від Alice + Olivia. Її образ складався з елегантного кейпа з великим бантом і мініспідниці з принтом "гусяча лапка". Також вона обрала чорні чоботи на підборах.

Кадри із зіркою в українському головному уборі опублікували на сторінці Ruslan Baginskiy в Instagram.

Зірка Періс Гілтон з’явилася на Тижні моди в Парижі у кепі Руслана Багінського
Періс Гілтон в головному уборі від Руслана Багінського (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy)
Зірка Періс Гілтон з’явилася на Тижні моди в Парижі у кепі Руслана Багінського
Періс Гілтон в головному уборі від Руслана Багінського (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy)

Це не перший випадок

Періс Гілтон - з дітьми - сином Феніксом та дочкою Лондон, а також зі своєю молодшою сестрою Нікі та її дітьми побували у Діснейленді. Тоді вона свій образ доповнила такою ж чорною кепі від українського дизайнера Руслана Багінського.

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