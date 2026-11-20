Американский певец Бруно Марс сообщил о смерти отца Питера Эрнандеса. Музыканту было 74 года. Wave RBC.UA сообщает, что о потере артист рассказал 19 ноября в своем Instagram, опубликовав трогательное сообщение с семейными фотографиями.

Что написал Марс

В сообщении Марс признался, что в последний раз обнял отца на прошлой неделе. Он также поделился воспоминаниями о его роли в своей жизни и особом влиянии на музыкальную карьеру.

"Если вы когда-нибудь слышали, как я рассказываю о нем, то знаете: именно он научил меня всему, что я знаю, особенно когда речь идет о музыке", - написал певец.

Артист отметил, что отец воспитал его и четырех сестер и брата. По словам Марса, он всегда считал Питера лучшим отцом в мире и будет скучать по ним до их следующей встречи.

"Я люблю тебя, папа. Поцелуй маму там, наверху, от меня", - завершил свое обращение музыкант.

Каким был отец Бруно Марса

Питер Эрнандес тоже был музыкантом. Он родился в Бруклине, а впоследствии переехал на Гавайи, где основал группу The Love Notes, исполняющую музыку в стиле ду-воп.

Именно отец познакомил сына с рок-н-роллом, ритм-энд-блюзом, Motown и латиноамериканской музыкой.

Бруно Марс начал выступать вместе с отцом еще в раннем детстве. В частности, он имитировал Элвиса Пресли и выходил на сцену с группой семьи.

В более поздних интервью певец неоднократно отмечал, что именно отец сформировал его музыкальный вкус и стал одним из главных вдохновителей творчества.

Мать артиста, Бернадетт Сан-Педро Байот, умерла в 2013 году в возрасте 55 лет из-за аневризма головного мозга. В своем прощальном сообщении Бруно также упомянул ее, обратившись к отцу с просьбой передать маме поцелуй.