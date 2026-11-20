Певец поделился трогательными воспоминаниями и семейными фото
Американский певец Бруно Марс сообщил о смерти отца Питера Эрнандеса. Музыканту было 74 года. Wave RBC.UA сообщает, что о потере артист рассказал 19 ноября в своем Instagram, опубликовав трогательное сообщение с семейными фотографиями.
В сообщении Марс признался, что в последний раз обнял отца на прошлой неделе. Он также поделился воспоминаниями о его роли в своей жизни и особом влиянии на музыкальную карьеру.
"Если вы когда-нибудь слышали, как я рассказываю о нем, то знаете: именно он научил меня всему, что я знаю, особенно когда речь идет о музыке", - написал певец.
Артист отметил, что отец воспитал его и четырех сестер и брата. По словам Марса, он всегда считал Питера лучшим отцом в мире и будет скучать по ним до их следующей встречи.
"Я люблю тебя, папа. Поцелуй маму там, наверху, от меня", - завершил свое обращение музыкант.
Питер Эрнандес тоже был музыкантом. Он родился в Бруклине, а впоследствии переехал на Гавайи, где основал группу The Love Notes, исполняющую музыку в стиле ду-воп.
Именно отец познакомил сына с рок-н-роллом, ритм-энд-блюзом, Motown и латиноамериканской музыкой.
Бруно Марс начал выступать вместе с отцом еще в раннем детстве. В частности, он имитировал Элвиса Пресли и выходил на сцену с группой семьи.
В более поздних интервью певец неоднократно отмечал, что именно отец сформировал его музыкальный вкус и стал одним из главных вдохновителей творчества.
Мать артиста, Бернадетт Сан-Педро Байот, умерла в 2013 году в возрасте 55 лет из-за аневризма головного мозга. В своем прощальном сообщении Бруно также упомянул ее, обратившись к отцу с просьбой передать маме поцелуй.