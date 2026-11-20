Співак поділився зворушливими спогадами та сімейними фото
Американський співак Бруно Марс повідомив про смерть батька Пітера Ернандеса. Музикантові було 74 роки. Wave RBC.UA повідомляє, що про втрату артист розповів 19 листопада у своєму Instagram, опублікувавши зворушливий допис із сімейними фотографіями.
У дописі Марс зізнався, що востаннє обійняв батька минулого тижня. Він також поділився спогадами про його роль у своєму житті та особливий вплив на музичну кар'єру.
"Якщо ви коли-небудь чули, як я розповідаю про нього, то знаєте: саме він навчив мене всього, що я знаю, особливо коли йдеться про музику", - написав співак.
Артист зазначив, що батько виховав його та чотирьох сестер і брата. За словами Марса, він завжди вважав Пітера найкращим батьком у світі й сумуватиме за ним до їхньої наступної зустрічі.
"Я люблю тебе, тату. Поцілуй маму там, нагорі, від мене", - завершив своє звернення музикант.
Пітер Ернандес також був музикантом. Він народився в Брукліні, а згодом переїхав на Гаваї, де заснував гурт The Love Notes, який виконував музику в стилі ду-воп.
Саме батько познайомив сина з рок-н-ролом, ритм-енд-блюзом, Motown і латиноамериканською музикою.
Бруно Марс почав виступати разом із батьком ще в ранньому дитинстві. Зокрема, він імітував Елвіса Преслі та виходив на сцену з гуртом родини.
У пізніших інтерв'ю співак неодноразово наголошував, що саме батько сформував його музичний смак і став одним із головних натхненників творчості.
Мати артиста, Бернадетт Сан-Педро Байот, померла у 2013 році у віці 55 років через аневризму головного мозку. У своєму прощальному дописі Бруно також згадав її, звернувшись до батька з проханням передати мамі поцілунок.