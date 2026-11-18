Британская актриса Флоренс Пью прокомментировала предположение о пластических операциях. Поводом для обсуждения ее внешности стало видео в Instagram, в котором обратили внимание на изменения в чертах лица.

Что сказала Флоренс Пью о пластических операциях

В видео в профиле Evie magazine авторы обратили внимание на то, что ранее актриса имела более округлые щеки, которые делали ее узнаваемой. Теперь якобы ее подбородок и линия челюсти стали более четкими. Это вызвало предположение о возможных вмешательствах.

Актриса не осталась в стороне от обсуждения и лично ответила в комментариях. Она дала понять, что перемены во внешности связаны с возрастом.

"Мне исполнилось 30. Я - женщина. Тело и лицо меняются. В этом нет ничего удивительного, но то, что люди даже не могут отличить естественное старение от результатов пластической операции, вызывает беспокойство. К сожалению, пушистость щенков не длится вечно", - написала она.



Актриса напомнила, что на протяжении всей карьеры выступала против бодишейминга и защищала право людей не отвечать чужим представлениям о красоте.



"Что происходит, народ? Я даже не знала, что один человек физически может сделать все эти процедуры за одну ночь, если бы захотел. Да, меня это возмущает. Из-за женщин, которые теперь думают, что я не тот человек, каков на самом деле. Из-за того, что мое тело снова разбирают на части и выставляют на всеобщее обозрение", - отметила она.

Актриса также категорически опровергла использование препаратов для похудения и операции на лице.

"Я никогда не принимала Ozempic. Я не делала никаких операций на лице. И не смейте говорить, что мой нос не такой. У меня всегда был этот замечательный "лыжный склон". Даже в детстве!" - заявила она.

Флоренс Пью осудила обсуждение ее внешности (фото: instagram.com/florencepugh)

Изменила привычки и отношение к алкоголю

Флоренс также призналась, что после 30-летия решила пересмотреть отношение к собственному здоровью и привычкам, в частности употребление алкоголя.

"Забавно наблюдать, как вы используете для сравнения фотографии с периодов, когда я была психологически очень несчастной и плохо относилась к своему телу, и ставите их рядом со снимком с церемонии Governors Awards на днях, где я счастлива и по-настоящему забочусь о себе", - поделилась она.