Британська акторка Флоренс П'ю прокоментувала припущення про пластичні операції. Приводом для обговорення її зовнішності стало відео в Instagram, в якому звернули увагу на зміни в рисах обличчя.

Що сказала Флоренс П'ю про пластичні операції

У відео в профілі Evie magazine, автори звернули увагу на те, що раніше акторка мала більш округлі щоки, які робили її впізнаваною. Тепер начебто її підборіддя та лінія щелепи стали чіткішими. Це спровокувало припущення про можливі втручання.

Акторка не пройшла повз обговорення і особисто відповіла в коментарях. Вона дала зрозуміти, що зміни в зовнішності є віковими.

"Мені виповнилося 30. Я - жінка. Тіло й обличчя змінюються. У цьому немає нічого надзвичайного, але те, що люди навіть не можуть відрізнити природне старіння від результатів пластичної операції, викликає занепокоєння. На жаль, пухнастість цуценят не триває вічно", - написала вона.



Акторка нагадала, що протягом усієї кар'єри виступала проти бодішеймінгу та захищала право людей не відповідати чужим уявленням про красу.



"Що відбувається, народе? Я навіть не знала, що одна людина фізично може зробити всі ці процедури за одну ніч, якби захотіла. Так, мене це обурює. Через жінок, які тепер думають, що я не та людина, якою є насправді. Через те, що моє тіло знову розбирають на частини й виставляють на загальний огляд", - зазначила вона.

Акторка також категорично заперечила використання препаратів для схуднення та будь-які операції на обличчі.

"Я ніколи не приймала Ozempic. Я не робила жодних операцій на обличчі. І не смійте казати, що мій ніс не такий. У мене завжди був цей чудовий "лижний схил". Навіть в дитинстві!" - заявила вона.

Флоренс П'ю засудила обговорення її зовнішності (фото: instagram.com/florencepugh)

Змінила звички і ставлення до алкоголю

Флоренс також зізналася, що після 30-річчя вирішила переглянути ставлення до власного здоров’я та звичок, зокрема вживання алкоголю.

"Кумедно спостерігати, як ви використовуєте для порівняння фотографії з періодів, коли я була психологічно дуже нещасною та погано ставилася до свого тіла, і ставите їх поруч зі знімком із церемонії Governors Awards днями, де я щаслива й по-справжньому дбаю про себе", - поділилася вона.