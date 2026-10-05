Держались за руки: Гарри и Меган Маркл заметили на свидании в пабе

Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе появились на публике по возвращении в Великобританию. Супруги решили провести время без лишнего внимания и отправились на обед в один из местных пабов.

Гарри и Меган заметили фотографы, когда они направлялись в The Falkland Arms в селе Грейт-Тью, графство Оксфордшир. Во время прогулки герцог и герцогиня Сассекские держались за руки и выглядели непринужденно. Как сообщает Wave RBC.UA, об их визите написало британское издание The Sun.

Образы супругов

Для выхода супруги выбрали максимально повседневные образы. Гарри находился в голубых джинсах, куртке и бейсболке, дополнив образ солнцезащитными очками. Меган надела темный свитер и джинсы в тон, а также очки.

The Falkland Arms - исторический паб и отель, расположенный в живописном Грейт-Тью. Заведение имеет многовековую историю и известно своей традиционной атмосферой. Он расположен недалеко от Котсуолдса - региона, где Гарри и Меган проводят часть времени во время пребывания в Великобритании.

The Falkland Arms (фото: booking.com)

Гарри и Меган (фото: instagram.com/sussex_harry_meghan)

По словам работника паба, во время визита супруги не требовали особого отношения и вели себя так же, как другие гости.

"Когда Гарри и Меган приходили к нам, они вели себя как обычные местные", - рассказал сотрудник заведения.

Гарри и Меган (фото: instagram.com/sussex_harry_meghan)

Он также отметил, что в пабе рады любым гостям и пытаются создать для всех одинаково комфортную атмосферу.

Это появление стало первым общим публичным появлением Гарри и Меган после их возвращения в Великобританию. В этот раз вместо официального мероприятия они выбрали обычный обед в небольшом загородном пабе.