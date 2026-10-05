Трималися за руки: Гаррі та Меган Маркл помітили на побаченні в пабі

Принц Гаррі та Меган Маркл уперше разом з'явилися на публіці після повернення до Великої Британії. Подружжя вирішило провести час без зайвої уваги й вирушило на обід до одного з місцевих пабів.

Гаррі та Меган помітили фотографи, коли вони прямували до The Falkland Arms у селі Грейт-Тью, графство Оксфордшир. Під час прогулянки герцог і герцогиня Сассекські трималися за руки та виглядали невимушено. Як повідомляє Wave RBC.UA, про їхній візит написало британське видання The Sun .

Образи подружжя

Для виходу подружжя обрало максимально повсякденні образи. Гаррі був у блакитних джинсах, куртці та бейсболці, доповнивши образ сонцезахисними окулярами. Меган одягнула темний светр і джинси в тон, а також окуляри.

The Falkland Arms - історичний паб і готель, розташований у мальовничому Грейт-Тью. Заклад має багатовікову історію та відомий своєю традиційною атмосферою. Він розташований неподалік Котсуолдса - регіону, де Гаррі та Меган проводять частину часу під час перебування у Великій Британії.

The Falkland Arms (фото: booking.com)

Гаррі та Меган (фото: instagram.com/sussex_harry_meghan)

За словами працівника пабу, під час візиту подружжя не вимагало особливого ставлення та поводилося так само, як інші гості.

"Коли Гаррі та Меган приходили до нас, вони поводилися як звичайні місцеві", - розповів співробітник закладу.

Гаррі та Меган (фото: instagram.com/sussex_harry_meghan)

Він також зазначив, що в пабі раді будь-яким гостям і намагаються створити для всіх однаково комфортну атмосферу.

Ця поява стала першою спільною публічною появою Гаррі та Меган після їхнього повернення до Великої Британії. Цього разу замість офіційного заходу вони обрали звичайний обід у невеликому заміському пабі.