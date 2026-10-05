Тарас Цымбалюк и Светлицкая набили парные татуировки: влюбленные выбрали милый дизайн

Украинский актер Тарас Цымбалюк и его любимая Елена Светлицкая продолжают удивлять общими решениями. На этот раз пара показала новые парные татуировки.

Wave RBC.UA сообщает, что влюбленные продемонстрировали в Instagram одинаковые картинки, решившие набить на теле.

Татуировка милых единорогов

Для татуировок они выбрали изображение милых единорогов - дизайн у пары одинаковый, однако расположение отличается.

Так, Тарас Цымбалюк сделал татуировку на плече, тогда как Елена Светлицкая разместила такой же рисунок чуть ниже - на предплечье.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая показали новые парные татуировки (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая показали новые парные татуировки (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Пока влюбленные не объясняли, почему остановили свой выбор именно на единорогах и связан ли этот символ с какой-то особой историей их отношений.

Впрочем, это не первый подобный общий шаг пары. Как рассказала Светлицкая в Instagram Stories, раньше они уже делали парные татуировки.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Добавим, что у Тараса Цымбалюка немало татуировок - за последние годы их количество существенно выросло, и сам актер неоднократно показывал новые рисунки. Среди них есть как символические, так и просто эстетические татуировки.

Одно из самых особенных для актера - номер телефона его покойной бабушки. Также на теле Цимбалюка есть автограф его отца и маленькое сердечко на груди.

У Цимбалюка есть немало надписей. Первую татуировку Цимбалюк сделал еще в студенческие годы - это была цитата Омара Хаяма.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)