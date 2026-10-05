Тарас Цимбалюк та Світлицька набили парні тату: закохані обрали милий дизайн

Український актор Тарас Цимбалюк та його кохана Олена Світлицька продовжують дивувати спільними рішеннями. Цього разу пара показала нові парні татуювання.

Wave RBC.UA повідомляє, що закохані продемонстрували в Instagram однакові малюнки, які вирішили набити на тілі.

Татуювання милих єдинорогів

Для татуювань вони обрали зображення милих єдинорогів - дизайн у пари однаковий, однак розташування відрізняється.

Так, Тарас Цимбалюк зробив татуювання на плечі, тоді як Олена Світлицька розмістила такий самий малюнок трохи нижче - на передпліччі.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька показали нові парні татуювання (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька показали нові парні татуювання (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Поки що закохані не пояснювали, чому зупинили свій вибір саме на єдинорогах і чи пов'язаний цей символ з якоюсь особливою історією їхніх стосунків.

Втім, це не перший подібний спільний крок пари. Як розповіла Світлицька в Instagram Stories, раніше вони вже робили парні татуювання.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Додамо, що у Тараса Цимбалюка чимало татуювань - за останні роки їхня кількість суттєво зросла, і сам актор неодноразово показував нові малюнки. Серед них є як символічні, так і просто естетичні татуювання.

Одне з найособливіших для актора - номер телефону його покійної бабусі. Також на тілі Цимбалюка є автограф його батька та маленьке сердечко на грудях.

Цимбалюк має чимало написів. Перше татуювання Цимбалюк зробив ще в студентські роки - це була цитата Омара Хаяма.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)