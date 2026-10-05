Тарас Цимбалюк та Світлицька набили парні тату: закохані обрали милий дизайн

Закохані обрали однакові малюнки єдинорогів, але розмістили їх на різних частинах тіла
Український актор Тарас Цимбалюк та його кохана Олена Світлицька продовжують дивувати спільними рішеннями. Цього разу пара показала нові парні татуювання.
Wave RBC.UA повідомляє, що закохані продемонстрували в Instagram однакові малюнки, які вирішили набити на тілі.
Для татуювань вони обрали зображення милих єдинорогів - дизайн у пари однаковий, однак розташування відрізняється.
Так, Тарас Цимбалюк зробив татуювання на плечі, тоді як Олена Світлицька розмістила такий самий малюнок трохи нижче - на передпліччі.
Поки що закохані не пояснювали, чому зупинили свій вибір саме на єдинорогах і чи пов'язаний цей символ з якоюсь особливою історією їхніх стосунків.
Втім, це не перший подібний спільний крок пари. Як розповіла Світлицька в Instagram Stories, раніше вони вже робили парні татуювання.
Додамо, що у Тараса Цимбалюка чимало татуювань - за останні роки їхня кількість суттєво зросла, і сам актор неодноразово показував нові малюнки. Серед них є як символічні, так і просто естетичні татуювання.
Одне з найособливіших для актора - номер телефону його покійної бабусі. Також на тілі Цимбалюка є автограф його батька та маленьке сердечко на грудях.
Цимбалюк має чимало написів. Перше татуювання Цимбалюк зробив ще в студентські роки - це була цитата Омара Хаяма.