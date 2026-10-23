В спортивных образах и с собакой: Дуа Липа и Каллум Тернер прогулялись по Нью-Йорку

Британский актер Каллум Тернер и певица Дуа Липа провели время вместе во время прогулки по Нью-Йорку. Как сообщает Wave RBC.UA, супруги вышли на улицы города со своей собакой, выбрав непринужденные образы для прохладной октябрьской погоды.

Образы знаменитостей

Пару сфотографировали 21 октября. Дуа Липа одела объемный серый тренч, леггинсы, белые носки и черные кроссовки. Образ дополнили солнцезащитные очки, а волосы певица оставила распущенными.

Каллум Тернер и Дуа Липа (фото: instagram.com/backgrid_usa)

Каллум Тернер также предпочел комфортную повседневную одежду. Актер появился на прогулке в синем свитере на короткой молнии, темно-синих спортивных брюках и кроссовках.

Пара имела расслабленный вид и наслаждалась общим временем вдали от светских мероприятий.

Каллум Тернер и Дуа Липа (фото: instagram.com/backgrid_usa)

Что известно об их отношениях

Отношения Дуа Липы и Каллума Тернера привлекли внимание публики в начале 2024 года. Впервые слух о романе появился после того, как певицу и британского актера заметили вместе в Лос-Анджелесе.

Впоследствии пару фотографировали во время совместных прогулок и отдыха, а летом 2024 они фактически подтвердили свои отношения публичными появлениями.

В июне 2025 года Дуа Липа подтвердила помолвку с актером в интервью. Певица рассказала, что Каллум самостоятельно разработал дизайн обручального кольца, предварительно посоветовавшись с ее сестрой и близкими подругами.

В мае 2026 года они поженились на частной церемонии в лондонской ратуше Old Marylebone Town Hall в кругу родных и друзей. С тех пор Дуа Липа и Каллум Тернер продолжают появляться вместе на публике, а их общие выходы привлекают внимание поклонников.

Каллум Тернер и Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)

Каллум Тернер и Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)