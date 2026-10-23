У спортивних образах та з собакою: Дуа Ліпа та Каллум Тернер прогулялися Нью-Йорком

Британський актор Каллум Тернер і співачка Дуа Ліпа провели час разом під час прогулянки Нью-Йорком. Як повідомляє Wave RBC.UA, подружжя вийшло на вулиці міста зі своїм собакою, обравши невимушені образи для прохолодної жовтневої погоди.

Образи знаменитостей

Пару сфотографували 21 жовтня. Дуа Ліпа одягнула об'ємний сірий тренч, легінси, білі шкарпетки та чорні кросівки. Образ доповнили сонцезахисні окуляри, а волосся співачка залишила розпущеним.

Каллум Тернер і Дуа Ліпа (фото: instagram.com/backgrid_usa)

Каллум Тернер також віддав перевагу комфортному повсякденному одягу. Актор з'явився на прогулянці у синьому светрі на короткій блискавці, темно-синіх спортивних штанах і кросівках.

Пара мала розслаблений вигляд і насолоджувалася спільним часом далеко від світських заходів.

Каллум Тернер і Дуа Ліпа (фото: instagram.com/backgrid_usa)

Що відомо про їхні стосунки

Стосунки Дуа Ліпи та Каллума Тернера привернули увагу публіки на початку 2024 року. Вперше чутки про роман з'явилися після того, як співачку й британського актора помітили разом у Лос-Анджелесі.

Згодом пару фотографували під час спільних прогулянок і відпочинку, а влітку 2024 року вони фактично підтвердили свої стосунки публічними появами.

У червні 2025 року Дуа Ліпа підтвердила заручини з актором в інтерв’ю. Співачка розповіла, що Каллум самостійно розробив дизайн обручки, попередньо порадившись із її сестрою та близькими подругами.

У травні 2026 року вони одружилися на приватній церемонії в лондонській ратуші Old Marylebone Town Hall у колі рідних і друзів. Відтоді Дуа Ліпа та Каллум Тернер продовжують з'являтися разом на публіці, а їхні спільні виходи привертають увагу шанувальників.

Каллум Тернер і Дуа Ліпа (фото: instagram.com/dualipa)

Каллум Тернер і Дуа Ліпа (фото: instagram.com/dualipa)