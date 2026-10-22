Альона Омаргалієва та Анна Трінчер перенесли концерти в Палаці спорту: нові дати

Українські співачки Альона Омаргалієва та Анна Трінчер перенесли великі сольні концерти в київському Палаці спорту. Причиною стала складна безпекова ситуація в столиці та регулярні повітряні тривоги.

Коли тепер відбудуться шоу та що буде з придбаними квитками - читайте в матеріалі Wave RBC.UA далі.

Коли відбудеться концерт Альони Омаргалієвої

Співачка змінила дати двох великих сольних концертів, які планувала провести в київському Палаці спорту 7 та 8 листопада. Через безпекову ситуацію в столиці виступи вирішили перенести на весну 2027 року.

Омаргалієва зізналася, що виступити на такому масштабному майданчику та зустрітися з численними прихильниками було однією з її найбільших мрій. Співачка також подякувала слухачам за підтримку та солдаут - усі квитки на заплановані концерти були розкуплені.

Втім, через регулярні російські обстріли, складну безпекову ситуацію та чинні в Києві обмеження команда артистки вирішила не проводити масштабні заходи в листопаді.

Альона Омаргалієва (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

За словами виконавиці, у нинішніх умовах відповідальність за безпеку глядачів має бути на першому місці.

Нові дати виступів уже визначили: замість 7 та 8 листопада 2026 року концерти відбудуться 8 та 9 травня 2027 року. Усі раніше придбані квитки залишаються дійсними на відповідні нові дати.

Артистка запевнила, що продовжує працювати над музичними проєктами та планує зустрічі з публікою в межах всеукраїнського туру.

Вона також звернулася до прихильників зі словами вдячності за довіру й розуміння та висловила сподівання, що навесні вони зможуть побачитися за обставин, які дозволять провести шоу так, як задумувалося.

Анна Трінчер також перенесла концерт у Палаці спорту

Раніше про зміну концертних планів також оголосила співачка Анна Трінчер. Її масштабне шоу "Зірочка Палац", яке мало відбутися цього року в київському Палаці спорту, перенесли на 5 червня 2027 року.

Підготовка до виступу тривала кілька місяців: команда працювала над костюмами, концертною програмою та сценічним оформленням. Однак провести захід за участю близько 10 тисяч глядачів у нинішніх умовах виявилося неможливо.

Аня Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Трінчер розповіла, що до останнього сподівалася на проведення концерту за початковим планом. Проте після отримання відмови від Київської міської державної адміністрації щодо проведення заходу артистка вирішила не ризикувати безпекою публіки.

Співачка зізналася, що новина про перенесення стала для неї емоційно складною, адже значна частина підготовки вже була завершена. Водночас вона наголосила, що не може ігнорувати ризики.