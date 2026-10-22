Алена Омаргалиева и Анна Тринчер перенесли концерты во Дворце спорта: новые даты

Регулярные воздушные тревоги и ограничения безопасности повлияли на концертные планы звезд
Украинские певицы Алена Омаргалиева и Анна Тринчер перенесли большие сольные концерты в киевском Дворце спорта. Причиной стала сложная ситуация с безопасностью в столице и регулярные воздушные тревоги.
Когда теперь состоятся шоу и что будет с приобретенными билетами - читайте в материале Wave RBC.UA дальше.
Певица сменила даты двух больших сольных концертов, которые планировала провести в киевском Дворце спорта 7 и 8 ноября. Из-за ситуации в безопасности в столице выступления решили перенести на весну 2027 года.
Омаргалиева призналась, что выступить на такой масштабной площадке и встретиться с многочисленными поклонниками было одной из ее величайших мечтаний. Певица также поблагодарила слушателей за поддержку и солдаут - все билеты на запланированные концерты были раскуплены.
Впрочем, из-за регулярных российских обстрелов, сложной ситуации безопасности и действующих в Киеве ограничений команда артистки решила не проводить масштабные мероприятия в ноябре.
По словам исполнительницы, в нынешних условиях ответственность за безопасность зрителей должна быть на первом месте.
Новые даты выступлений уже определили: вместо 7 и 8 ноября 2026 года концерты пройдут 8 и 9 мая 2027 года. Все ранее приобретенные билеты остаются действительными на новые даты.
Артистка заверила, что продолжает работать над музыкальными проектами и планирует встречи с публикой в рамках всеукраинского тура.
Она также обратилась к поклонникам со словами благодарности за доверие и понимание и выразила надежду, что весной они смогут увидеться в обстоятельствах, которые позволят провести шоу так, как задумывалось.
Ранее об изменении концертных планов также объявила певица Анна Тринчер. Ее масштабное шоу "Зірочка Палац", которое должно было состояться в этом году в киевском Дворце спорта, перенесли на 5 июня 2027 года.
Подготовка к выступлению длилась несколько месяцев: команда работала над костюмами, концертной программой и сценическим оформлением. Однако провести мероприятие с участием около 10 тысяч зрителей в нынешних условиях оказалось невозможно.
Тринчер рассказала, что до последнего надеялась на проведение концерта по первоначальному плану. Однако после получения отказа от Киевской городской государственной администрации о проведении мероприятия артистка решила не рисковать безопасностью публики.
Певица призналась, что новость о переносе стала для нее эмоционально сложной, ведь значительная часть подготовки уже была завершена. В то же время она подчеркнула, что не может игнорировать риски.