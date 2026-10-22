Алена Омаргалиева и Анна Тринчер перенесли концерты во Дворце спорта: новые даты

Украинские певицы Алена Омаргалиева и Анна Тринчер перенесли большие сольные концерты в киевском Дворце спорта. Причиной стала сложная ситуация с безопасностью в столице и регулярные воздушные тревоги.

Когда теперь состоятся шоу и что будет с приобретенными билетами - читайте в материале Wave RBC.UA дальше.

Когда состоится концерт Алены Омаргалиевой

Певица сменила даты двух больших сольных концертов, которые планировала провести в киевском Дворце спорта 7 и 8 ноября. Из-за ситуации в безопасности в столице выступления решили перенести на весну 2027 года.

Омаргалиева призналась, что выступить на такой масштабной площадке и встретиться с многочисленными поклонниками было одной из ее величайших мечтаний. Певица также поблагодарила слушателей за поддержку и солдаут - все билеты на запланированные концерты были раскуплены.

Впрочем, из-за регулярных российских обстрелов, сложной ситуации безопасности и действующих в Киеве ограничений команда артистки решила не проводить масштабные мероприятия в ноябре.

Алена Омаргалиева (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

По словам исполнительницы, в нынешних условиях ответственность за безопасность зрителей должна быть на первом месте.

Новые даты выступлений уже определили: вместо 7 и 8 ноября 2026 года концерты пройдут 8 и 9 мая 2027 года. Все ранее приобретенные билеты остаются действительными на новые даты.

Артистка заверила, что продолжает работать над музыкальными проектами и планирует встречи с публикой в рамках всеукраинского тура.

Она также обратилась к поклонникам со словами благодарности за доверие и понимание и выразила надежду, что весной они смогут увидеться в обстоятельствах, которые позволят провести шоу так, как задумывалось.

Анна Тринчер также перенесла концерт во Дворце спорта

Ранее об изменении концертных планов также объявила певица Анна Тринчер. Ее масштабное шоу "Зірочка Палац", которое должно было состояться в этом году в киевском Дворце спорта, перенесли на 5 июня 2027 года.

Подготовка к выступлению длилась несколько месяцев: команда работала над костюмами, концертной программой и сценическим оформлением. Однако провести мероприятие с участием около 10 тысяч зрителей в нынешних условиях оказалось невозможно.

Аня Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Тринчер рассказала, что до последнего надеялась на проведение концерта по первоначальному плану. Однако после получения отказа от Киевской городской государственной администрации о проведении мероприятия артистка решила не рисковать безопасностью публики.

Певица призналась, что новость о переносе стала для нее эмоционально сложной, ведь значительная часть подготовки уже была завершена. В то же время она подчеркнула, что не может игнорировать риски.