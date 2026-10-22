Зірки зимвого хіта "Привіт сім'ї" возз'єдналися через 20 років: перші кадри зі зйомок сиквелу

Один із найвідоміших різдвяних фільмів отримає продовження! Стартували зйомки сиквелу "Привіт сім’ї" (The Family Stone), у якому Сара Джессіка Паркер, Рейчел МакАдамс, Дермот Малруні та інші знову втілять своїх героїв.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Just Jared .

Що відомо про "Привіт сім'ї 2"

У продовженні глядачі знову зустрінуть родину Стоунів, яка збирається разом на Різдво через понад 20 років після подій першої частини, яка вийшла у 2005 році.

Крім Паркер та МакАдамс, у першому фільмі знялися Даян Кітон, Крейг Т. Нельсон, Люк Вілсон, Тайрон Джордано, Елізабет Різер і Пол Шнайдер.

У продовженні історії родина знову збереться на Різдво після смерті своєї улюбленої мами Сибіл Стоун, яку зіграла Даян Кітон. Акторка померла в жовтні 2025 року у 79 років від пневмонії.

Цього разу на родичів чекає нова несподіванка - батько, персонаж Нельсона, запросить на святкування жінку, в яку закохався.

Зйомки фільму вже розпочалися. Днями на майданчику в Нью-Йорку помітили Сару Джессіку Паркер, Клер Дейнс, Дермота Малруні та Люка Вілсона.

До роботи над продовженням повернувся режисер першої частини Томас Безуча. У листопаді 2025 року він розповів CNN, що працював над сценарієм ще до смерті Кітон.

"Я вже кілька місяців не можу позбутися думок про втрату Сибіл, поки працюю над фільмом, тому це було боляче", - сказав він.

У вересні цього року студія Searchlight Pictures офіційно оголосила про продовження фільму та підтвердила повернення оригінального касту. Водночас дата виходу стрічки поки не відома.

МакАдамс та Кітон (кадр з фільму)

Що відомо про оригінальну стрічку

Оригінальна стрічка 2005 року розповідала про успішну та стриману бізнес-леді Мередіт Мортон (Сара Джессіка Паркер), яка разом зі своїм хлопцем Евереттом (Дермот Малруні) приїздиться на Різдво до його родини. Проте знайомство виявляється непростим - галаслива й розкута сім'я не сприймає Мередіт через її надмірну правильність.

Не витримавши напруженої атмосфери, вона кличе на допомогу свою сестру Джулі (Клер Дейнс). Однак поява дівчинки лише ускладнює ситуацію.

На тлі різдвяної метушні героям доводиться зіштовхнутися з родинними таємницями, випробуваннями та відкритися новим почуттям.