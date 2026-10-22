Звезды зимнего хита "Привет семье" воссоединились через 20 лет: первые кадры со съемок сиквела

Один из самых известных рождественских фильмов получит продолжение! Стартовали съемки сиквела "Привет семье" (The Family Stone), в котором Сара Джессика Паркер, Рэйчел МакАдамс, Дермот Малруни и другие снова воплотят своих героев.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Just Jared .

Что известно о "Привет семье 2"

В продолжении зрители снова встретят семью Стоунов, которая собирается вместе на Рождество спустя более 20 лет после событий первой части, которая вышла в 2005 году.

Кроме Паркер и МакАдамс, в первом фильме снялись Дайан Китон, Крэйг Т. Нельсон, Люк Уилсон, Тайрон Джордано, Элизабет Ризер и Пол Шнайдер.

В продолжении истории семья снова соберется на Рождество после смерти своей любимой мамы Сибил Стоун, которую сыграла Дайан Китон. Актриса умерла в октябре 2025 года в 79 лет от пневмонии.

В этот раз родственников ждет новая неожиданность - отец, персонаж Нельсона, пригласит на празднование женщину, в которую влюбился.

Съемки фильма уже начались. На днях на площадке в Нью-Йорке заметили Сару Джессику Паркер, Клэр Дейнс, Дермота Малруни и Люка Уилсона.

К работе над продолжением вернулся режиссер первой части Томас Безуча. В ноябре 2025 года он рассказал CNN, что работал над сценарием еще до смерти Китон.

"Я уже несколько месяцев не могу избавиться от мыслей о потере Сибил, пока работаю над фильмом, поэтому это было больно", - сказал он.

В сентябре этого года студия Searchlight Pictures официально объявила о продолжении фильма и подтвердила возвращение оригинального каста. В то же время дата выхода ленты пока не известна.

МакАдамс и Китон (кадр из фильма)

Что известно об оригинальной ленте

Оригинальный фильм 2005 года рассказывал об успешной и сдержанной бизнес-леди Мередит Мортон (Сара Джессика Паркер), которая вместе со своим парнем Эвереттом (Дермот Малруни) приезжает на Рождество к его семье. Однако знакомство оказывается непростым - шумная и раскованная семья не принимает Мередит из-за ее чрезмерной правильности.

Не выдержав напряженной атмосферы, она призывает на помощь свою сестру Джули (Клэр Дэйнс). Однако появление девушки только усложняет ситуацию.

На фоне рождественской суеты героям приходится столкнуться с семейными тайнами, испытаниями и открыться новым чувствам.