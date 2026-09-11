"Скільки": Логай выпустил песню-манифест после несчастного случая накануне 33-летия

Актер и певец Артур Логай выпустил свой второй трек "Скільки". Премьера песни состоялась в канун его 33-летия. Композицию артист написал после несчастного случая, в результате которого потерял палец.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на команду артиста.

Песня родилась после травмы

Логай написал "Скільки" 31 июля 2025 - после операции.

По словам артиста, пережитый опыт заставил его задуматься о том, сколько времени и возможностей человек имеет для осуществления своих мечтаний.

"31 июля 2025 года, после операции, я приехал домой и до глубокой ночи писал. Когда я падал, было понимание, что происходит что-то неотвратимое. И песня возникла именно из этих мыслей о неотвратимости. Мы ведь не знаем, сколько у нас осталось шансов воплотить мечту или что-то изменить в собственной жизни", - сказал он.

После этого случая он решил больше не откладывать занятия музыкой.

Ранее артист, по его словам, часто останавливал себя из-за страха критики и стремления быть полностью готовым.

"Я всегда себя останавливал: "еще не готов", "а если кому-то не понравится", "надо еще позаниматься". Я прогнозировал, какой может быть оценка других людей, и потому останавливался. В конце концов понял, что больше всего меня ограничивал я сам", - признается Логай.

Артур Логай (фото предоставлено прессслужбой артиста)

Кто работал над треком

К созданию композиции присоединились музыкальный продюсер и электронный артист Aniel Arin.

Бек-вокальные партии записали Krylata, Яна Дроботюк, мама Артура и его дядя, музыкант Василий Логай.

Главный тезис песни звучит так: "Если ты ждал знака - это он".

Через трек артист обращается к людям, которые откладывают важные решения из-за страха, сомнений или стремления дождаться идеального момента.