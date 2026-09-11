"Скільки": Логай випустив пісню-маніфест після нещасного випадку напередодні 33-річчя

Актор і співак Артур Логай випустив свій другий трек "Скільки". Прем’єра пісні відбулася напередодні його 33-річчя. Композицію артист написав після нещасного випадку, унаслідок якого втратив палець.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на команду артиста.

Пісня народилася після травми

Логай написав "Скільки" 31 липня 2025 року - після операції.

За словами артиста, пережитий досвід змусив його замислитися над тим, скільки часу та можливостей людина має для здійснення своїх мрій.

"31 липня 2025 року, після операції, я приїхав додому і до глибокої ночі писав. Коли я падав, було розуміння, що відбувається щось невідворотне. І пісня виникла саме з цих думок про невідворотність. Адже ми не знаємо, скільки у нас залишилося шансів втілити мрію чи щось змінити у власному житті", - розповідає Артур.

Після цього випадку він вирішив більше не відкладати заняття музикою.

Раніше артист, за його словами, часто зупиняв себе через страх критики та прагнення бути повністю готовим.

"Я завжди себе зупиняв: "ще не готовий", "а якщо комусь не сподобається", "треба ще позайматися". Я прогнозував, якою може бути оцінка інших людей, і тому зупинявся. Зрештою зрозумів, що найбільше мене обмежував я сам", - зізнається Логай.

Артур Логай (фото надане пресслужбою артиста)

Хто працював над треком

До створення композиції долучився музичний продюсер та електронний артист Aniel Arin.

Бек-вокальні партії записали Krylata, Яна Дроботюк, мама Артура та його дядько, музикант Василь Логай.

Головна теза пісні звучить так: "Якщо ти чекав знаку - це він".

Через трек артист звертається до людей, які відкладають важливі рішення через страх, сумніви або прагнення дочекатися ідеального моменту.