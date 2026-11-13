Кожаное мини и объемный мех: Гантер Шафер показала эффектный образ Prada

Американская актриса Гантер Шафер посетила премьеру научно-фантастического сериала "Бегущий по лезвию 2099" (Blade Runner 2099), которая состоялась 12 ноября в Лос-Анджелесе. Wave RBC.UA сообщает, что для выхода на красную дорожку звезда сериала "Эйфория" выбрала образ от Prada.

Кожаный образ актрисы

Основой образа стало корсетное миникожное платье шоколадного оттенка. Его актриса дополнила объемной меховой курткой, которая придала образу выразительного акцента.

Среди других деталей - колготки и черные остроносые туфли.

Гантер Шафер (фото: Getty Images)

Гантер сыграла одну из главных ролей

В новом сериале Шафер сыграла одну из главных ролей - Кору, беглянку, которая вынуждена принять новую личность и стать охотницей на репликантов. Ее партнершей на экране стала Мишель Ео, воплотившая репликантку Олвен.

События "Бегущего по лезвию 2099" разворачиваются через 50 лет после фильма "Бегущий по лезвию 2049". В центре сюжета - необычный союз двух героинь, которым придется разыскать беглеца, способного раскрыть тайну, угрожающую будущему города.

Все восемь эпизодов сериала выйдут 25 ноября 2026 года.