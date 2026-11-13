Шкіряне міні та об'ємне хутро: Гантер Шафер показала ефектний образ Prada

Американська акторка Гантер Шафер відвідала прем’єру науково-фантастичного серіалу "Той, хто біжить по лезу 2099" (Blade Runner 2099), яка відбулася 12 листопада в Лос-Анджелесі. Wave RBC.UA повідомляє, що для виходу на червону доріжку зірка серіалу "Ейфорія" обрала образ від Prada.

Шкіряний образ акторки

Основою образу стало корсетне мінішкіряне плаття шоколадного відтінку. Його акторка доповнила об’ємною хутряною курткою, яка додала образу виразного акценту.

Серед інших деталей - колготки та чорні гостроносі туфлі.

Гантер Шафер (фото: Getty Images)

Гантер зіграла одну з головних ролей

У новому серіалі Шафер зіграла одну з головних ролей - Кору, втікачку, яка змушена прийняти нову особистість і стати мисливицею на реплікантів. Її партнеркою на екрані стала Мішель Єо, яка втілила реплікантку Олвен.

Події "Того, хто біжить по лезу 2099" розгортаються через 50 років після фільму "Той, хто біжить по лезу 2049". У центрі сюжету - незвичний союз двох героїнь, яким доведеться розшукати втікача, здатного розкрити таємницю, що загрожує майбутньому міста.

Усі вісім епізодів серіалу вийдуть 25 листопада 2026 року.