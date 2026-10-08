Селин Дион упала во время выступления во Франции, но не растерялась

Артистка достойно вышла из неудобной ситуации
Селин Дион потеряла равновесие на сцене во время концерта в Нантере. Певица не растерялась после инцидента, встала и продолжила выступление перед публикой.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.
Инцидент произошел в среду, 7 октября, во время концерта в Нантере в рамках серии выступлений Celine Dion Paris 2026-2027.
Во время исполнения одной из песен артистка несколько раз подпрыгнула на одной ноге. Впрочем, в какой-то момент она потеряла равновесие и упала.
Певица успела выставить руку, чтобы смягчить падение. Уже через несколько секунд она поднялась, показала зрителям большой палец и продолжила концерт.
Видео инцидента записал зритель по имени Гарри Франк. Он рассказал Storyful, что сначала забеспокоился из-за падения артистки, но был удивлен тем, как быстро она оправилась. По его словам, инцидент не отразился на дальнейшем ходе шоу.
Нынешняя серия концертов стала для певицы возвращением к масштабным выступлениям после продолжительного перерыва.
Ранее артистка была вынуждена отойти от активной концертной деятельности из-за синдрома мышечной скованности - редкого неврологического заболевания.
"Живя с этим каждый день, я смогла это принять. И решила сделать это своей причиной жить", - сказала Дион во время первого выступления в Париже в сентябре.
Тогда певица призналась, что возвращение к концертам стало для нее эмоциональным событием. Селин не сдержала слез и поблагодарила публику за поддержку.
С тех пор артистка активно гастролирует и радует людей своим творчеством, в частности, недавно она феерически выступила Недели моды в Париже.