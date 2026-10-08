Селин Дион упала во время выступления во Франции, но не растерялась

Селин Дион потеряла равновесие на сцене во время концерта в Нантере. Певица не растерялась после инцидента, встала и продолжила выступление перед публикой.

Как Селин Дион упала на сцене

Инцидент произошел в среду, 7 октября, во время концерта в Нантере в рамках серии выступлений Celine Dion Paris 2026-2027.

Во время исполнения одной из песен артистка несколько раз подпрыгнула на одной ноге. Впрочем, в какой-то момент она потеряла равновесие и упала.

Певица успела выставить руку, чтобы смягчить падение. Уже через несколько секунд она поднялась, показала зрителям большой палец и продолжила концерт.

Видео инцидента записал зритель по имени Гарри Франк. Он рассказал Storyful, что сначала забеспокоился из-за падения артистки, но был удивлен тем, как быстро она оправилась. По его словам, инцидент не отразился на дальнейшем ходе шоу.



Возвращение Селин Дион на сцену

Нынешняя серия концертов стала для певицы возвращением к масштабным выступлениям после продолжительного перерыва.

Ранее артистка была вынуждена отойти от активной концертной деятельности из-за синдрома мышечной скованности - редкого неврологического заболевания.

"Живя с этим каждый день, я смогла это принять. И решила сделать это своей причиной жить", - сказала Дион во время первого выступления в Париже в сентябре.

Тогда певица призналась, что возвращение к концертам стало для нее эмоциональным событием. Селин не сдержала слез и поблагодарила публику за поддержку.

С тех пор артистка активно гастролирует и радует людей своим творчеством, в частности, недавно она феерически выступила Недели моды в Париже.