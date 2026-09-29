Селин Дион в бархатном платье эффектно выступила на открытии Paris Fashion Week

Селин Дион стала специальной гостьей финала показа L'Oréal Paris, который состоялся в рамках старта Paris Fashion Week 28 сентября. Артистка спела под Эйфелевой башней и завершила модное шоу вместе с известными амбасадорками бренда.

Каким было выступление Селин Дион

Артистка вышла на подиум в конце шоу L'Oréal Paris "Le Défilé L'Oréal Paris: Express Your Worth". Певица исполнила песню "I'm Alive" - один из своих известных хитов, который вышел в 2002 году.

Во время выступления Дион находилась на подиуме на фоне Эйфелевой башни. После завершения песни к ней присоединились участницы показа, в частности Хайди Клум, Виола Дэвис, Катя Сильченко, Ева Лонгория и другие.

Celine Dion performing her classic "I'm Alive" at 2026 Défilé L'Oréal Paris pic.twitter.com/AoUX60nnJw — 乃ㄥ卂匚Ҝㄒㄖㄖㄒ卄 (@GFXblacktooth) September 29, 2026

Какой образ выбрала певица для выхода на сцену

Для выступления Дион выбрала длинное черное платье из бархата от Schiaparelli. У наряда был приталенный силуэт и драпировка по фигуре.

Образ певица дополнила украшениями французского ювелирного дома Boucheron. Волосы она оставила распущенными.

Селин Дион на шоу L'Oréal Paris (фото: Getty Images)

Селин Дион вернулась на сцену после продолжительного перерыва

Для Селин Дион это выступление стало еще одним этапом возвращения к концертной деятельности. В начале сентября 2026 года певица начала серию концертов в Париже - это ее первые полноценные шоу более шести лет.

Напомним, в 2022 году артистка сообщила, что ей диагностировали синдром мышечной скованности - редкое неврологическое заболевание. Из-за проблем со здоровьем Дион была вынуждена приостановить гастрольную деятельность.

Возвращение на сцену после длительного перерыва оказалось для Селина очень эмоциональным. На первом концерте в Париже певица не сдержала слез и поблагодарила фанов за поддержку.