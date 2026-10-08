Селін Діон впала під час виступу у Франції, але не розгубилася

Селін Діон втратила рівновагу на сцені під час концерту в Нантері. Співачка не розгубилася після інциденту, підвелася та продовжила виступ перед публікою.

Як Селін Діон впала на сцені

Інцидент стався у середу, 7 жовтня, під час концерту у Нантері в рамках серії виступів Celine Dion Paris 2026–2027.

Під час виконання однієї з пісень артистка кілька разів підстрибнула на одній нозі. Втім, у певний момент вона втратила рівновагу та впала.

Співачка встигла виставити руку, щоб пом'якшити падіння. Уже за кілька секунд вона підвелася, показала глядачам великий палець і продовжила концерт.

Відео інциденту записав глядач на ім’я Гарі Франк. Він розповів Storyful, що спочатку занепокоївся через падіння артистки, але був здивований тим, як швидко вона оговталася. За його словами, інцидент не вплинув на подальший перебіг шоу.



Повернення Селін Діон на сцену

Нинішня серія концертів стала для співачки поверненням до масштабних виступів після тривалої перерви.

Раніше артистка була змушена відійти від активної концертної діяльності через синдром м'язової скутості - рідкісне неврологічне захворювання.

"Живучи з цим щодня, я змогла це прийняти. І вирішила зробити це своєю причиною жити", - сказала Діон під час першого виступу в Парижі у вересні.

Тоді співачка зізналася, що повернення до концертів стало для неї емоційною подією. Селін не стримала сліз та подякувала публіці за підтримку.

Відтоді артистка активно гастролює та тішить людей своєю творчістю, зокрема нещодавно вона феєрично виступила Тижні моди в Парижі.