"Придется сделать операцию": Дорофеева рассказала о своем состоянии после проблем с голосом

Певица после кровоизлияния в голосовую связь снова поет и готовится к выступлениям. В то же время артистка не исключает плановую операцию.
Украинская певица Надя Дорофеева продолжает восстанавливаться после проблем с голосом. Артистка уже вернулась к пению после вынужденного перерыва, однако в будущем ей, вероятно, может потребоваться плановое хирургическое вмешательство.
Wave RBC.UA сообщает, что о своем состоянии исполнительница рассказала в Instagram.
Ранее из-за кровоизлияния в голосовую связь ей пришлось на время полностью отказаться от пения и даже разговоров. Врачи рекомендовали певице беречь голос, чтобы связка могла восстановиться без осложнений. Теперь Дорофеева постепенно возвращается к привычной нагрузке.
По словам артистки, первые попытки снова распеваться после длительного молчания были для нее эмоционально непростыми.
"Первые распевки было страшновато начинать. Теперь петь можно", - поделилась певица.
Ная Дорофеева (фото: скриншот)
В то же время, полностью исключать дальнейшее лечение Дорофеева пока не берется. Она отметила, что впоследствии может возникнуть вопрос о плановой операции, однако артистка надеется, что до этого не дойдет.
"Но со временем, когда-нибудь, скорее всего, придется сделать плановую операцию. Надеюсь, что все же произойдет чудо и до этого не дойдет", - сказала она.
Таким образом, сейчас певица уже может петь и постепенно возвращается в концертную деятельность. После проблем с голосом ее поклонники особенно внимательно следят за процессом восстановления артистки.