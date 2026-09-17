"Придется сделать операцию": Дорофеева рассказала о своем состоянии после проблем с голосом
Главная Звезды "Придется сделать операцию": Дорофеева рассказала о своем состоянии после проблем с голосом
Звезды

"Придется сделать операцию": Дорофеева рассказала о своем состоянии после проблем с голосом

Певица после кровоизлияния в голосовую связь снова поет и готовится к выступлениям. В то же время артистка не исключает плановую операцию.

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Надя Дорофеева (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Дата: 17 сентября 2026

Украинская певица Надя Дорофеева продолжает восстанавливаться после проблем с голосом. Артистка уже вернулась к пению после вынужденного перерыва, однако в будущем ей, вероятно, может потребоваться плановое хирургическое вмешательство.

Wave RBC.UA сообщает, что о своем состоянии исполнительница рассказала в Instagram.

Первые попытки восстановления

Ранее из-за кровоизлияния в голосовую связь ей пришлось на время полностью отказаться от пения и даже разговоров. Врачи рекомендовали певице беречь голос, чтобы связка могла восстановиться без осложнений. Теперь Дорофеева постепенно возвращается к привычной нагрузке.

По словам артистки, первые попытки снова распеваться после длительного молчания были для нее эмоционально непростыми.

"Первые распевки было страшновато начинать. Теперь петь можно", - поделилась певица.

&quot;Придется сделать операцию&quot;: Дорофеева рассказала о своем состоянии после проблем с голосомНая Дорофеева (фото: скриншот)

В то же время, полностью исключать дальнейшее лечение Дорофеева пока не берется. Она отметила, что впоследствии может возникнуть вопрос о плановой операции, однако артистка надеется, что до этого не дойдет.

"Но со временем, когда-нибудь, скорее всего, придется сделать плановую операцию. Надеюсь, что все же произойдет чудо и до этого не дойдет", - сказала она.

Таким образом, сейчас певица уже может петь и постепенно возвращается в концертную деятельность. После проблем с голосом ее поклонники особенно внимательно следят за процессом восстановления артистки.

Главные новости
"Эмми-2026": кто стал главным триумфатором премии и забрал больше всего наград "Эмми-2026": кто стал главным триумфатором премии и забрал больше всего наград Анджелина Джоли показала новые фото из Украины: какими она увидела Харьков и Карпаты Анджелина Джоли показала новые фото из Украины: какими она увидела Харьков и Карпаты Дамиано Давид и Дав Камерон устроили путешествие по Риму в предсвадебной фотосессии Дамиано Давид и Дав Камерон устроили путешествие по Риму в предсвадебной фотосессии