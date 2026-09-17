"Прийдеться зробити операцію": Дорофєєва розповіла про свій стан після проблем з голосом

Українська співачка Надя Дорофєєва продовжує відновлюватися після проблем із голосом. Артистка вже повернулася до співу після вимушеної перерви, однак у майбутньому їй, імовірно, може знадобитися планове хірургічне втручання.

Перші спроби відновлення

Раніше через крововилив у голосову зв’язку їй довелося на певний час повністю відмовитися від співу та навіть розмов. Лікарі рекомендували співачці берегти голос, щоб зв’язка могла відновитися без ускладнень. Тепер Дорофєєва поступово повертається до звичного навантаження.

За словами артистки, перші спроби знову розспівуватися після тривалого мовчання були для неї емоційно непростими.

"Перші розспівки було страшнувато розпочинати. Наразі співати можна", - поділилася співачка.

Ная Дорофєєва (фото: скриншот)

Водночас повністю виключати подальше лікування Дорофєєва поки не береться. Вона зазначила, що згодом може постати питання про планову операцію, однак артистка сподівається, що до цього не дійде.

"Але з часом, колись, скоріш за все, прийдеться зробити планову операцію. Сподіваюсь, що все ж таки станеться диво і до цього не дійде", - сказала вона.

Таким чином, зараз співачка вже може співати та поступово повертається до концертної діяльності. Після проблем із голосом її прихильники особливо уважно стежать за процесом відновлення артистки.