Украшение с историей: королева Камилла показала антикварную бриллиантовую брошь 1770 года

Король Чарльз III и королева Камилла после завершения тура по странам Карибского бассейна вернулись в Великобританию и присоединились к другим членам королевской семьи на ежегодном Фестивале памяти.

Wave RBC.UA сообщает, что торжественное мероприятие состоялось в лондонском Королевском Альберт-холле и было посвящено военнослужащим Великобритании и стран Содружества, погибшим во время службы.

Кто был на мероприятии

Среди присутствовавших были принц Уильям, Кейт Миддлтон и другие представители монаршей семьи. Для события они избрали сдержанные образы в темных цветах, дополнив их традиционными красными маковыми брошями.

Этот цветок является символом памяти о погибших военных. Традиция носить красные маки начинается в 1921 году и связана со стихотворением канадского военного врача Джона Маккрея "На полях Фландрии".

Королева Камилла и принцесса Уэльска (фото: gettyimages.com)

Образ королевы Камиллы

Королева Камилла появилась на мероприятии в черном платье с расклешенным подолом, длинными рукавами и кружевными деталями.

Образ она дополнила жакетом, сатиновыми вечерними туфлями и небольшим клатчем. Среди аксессуаров было несколько лаконичных украшений, в частности браслет, который часто можно увидеть на запястье монархине.

Впрочем, больше всего внимания привлекла другая деталь ее наряда - антикварная бриллиантовая брошь, которую Камилла прикрепила к платью. Это украшение королева впервые продемонстрировала на публике.

Королева Камилла (фото: gettyimages.com)

Что известно о брошке

Драгоценность изготовлена из серебра и украшена бриллиантами старой огранки. По оценкам, она датируется примерно 1770 годом.

В 2007 году брошь была выставлена на торги аукционного дома Christie's в Лондоне, где ее продали 13 июня.

Появление исторического украшения стало одной из самых интересных деталей вечернего выхода королевы, традиционно сочетающей в своих образах современные вещи и драгоценности с историей.