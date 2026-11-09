Прикраса з історією: королева Камілла показала антикварну діамантову брошку 1770 року

Король Чарльз III та королева Камілла після завершення туру країнами Карибського басейну повернулися до Великої Британії та долучилися до інших членів королівської родини на щорічному Фестивалі пам’яті.

Wave RBC.UA повідомляє, що урочистий захід відбувся в лондонському Королівському Альберт-холі та був присвячений військовослужбовцям Великої Британії й країн Співдружності, які загинули під час служби.

Хто був на заході

Серед присутніх були принц Вільям, Кейт Міддлтон та інші представники монаршої родини. Для події вони обрали стримані образи в темних кольорах, доповнивши їх традиційними червоними маковими брошками.

Ця квітка є символом пам’яті про загиблих військових. Традиція носити червоні маки бере початок у 1921 році та пов’язана з віршем канадського військового лікаря Джона Маккрея "На полях Фландрії".

Королева Камілла та принцеса Уельська (фото: gettyimages.com)

Образ королеви Камілли

Королева Камілла з’явилася на заході в чорній сукні з розкльошеним подолом, довгими рукавами та мереживними деталями.

Образ вона доповнила жакетом, сатиновими вечірніми туфлями й невеликим клатчем. Серед аксесуарів були кілька лаконічних прикрас, зокрема браслет, який часто можна побачити на зап’ясті монархині.

Втім, найбільше уваги привернула інша деталь її вбрання - антикварна діамантова брошка, яку Камілла прикріпила до сукні. Цю прикрасу королева вперше продемонструвала на публіці.

Королева Камілла (фото: gettyimages.com)

Що відомо про брошку

Коштовність виготовлена зі срібла та прикрашена діамантами старого огранювання. За оцінками, вона датується приблизно 1770 роком.

У 2007 році брошку виставили на торги аукціонного дому Christie's у Лондоні, де її продали 13 червня.

Поява історичної прикраси стала однією з найцікавіших деталей вечірнього виходу королеви, яка традиційно поєднує у своїх образах сучасні речі та коштовності з історією.