Психологический блекаут: как не сойти с ума в темноте и сохранить контроль над жизнью

В психологии это состояние называется тревогой ожидания. Мы начинаем страдать не только от событий, которые происходят в эту минуту, но и от того, что, по нашему мнению, может произойти в будущем.

Украинцы входят в очередную зиму задолго до того, как температура на улице опустится ниже нуля. Атаки уже обесточили часть страны и мозг у большинства рисует самые плохие сценарии: света и воды не будет, отопление выключат, связь исчезнет, а сама зима станет невыносимым испытанием.

Как сохранять ментальное здоровье в преддверии зимы и почему не стоит проживать потенциальные катастрофы раньше времени, рассказала магистр психологии и психотерапевт Наталья Гарина для Wave RBC.ua.

Проживание тяжелого момента до его наступления

По словам эксперта, после 4 лет полномасштабного вторжения тревога ожидания – это абсолютно закономерная реакция на угрозы. Она объясняет, что наша нервная система научилась не просто ждать опасности, а работать на опережение и предвидеть ее.

И проблема возникает тогда, когда бытовая подготовка к зиме незаметно превращается в постоянное обитание будущей катастрофы.

"Даже если человек еще имеет в своем доме электричество, тепло и воду, он психологически уже погрузился в сплошной блекаут. Он десятки раз в день проверяет ленту новостей, изучает тревожные прогнозы, бесконечно прокручивает худшие сценарии развития событий и скупает необходимые вещи, однако все равно не чувствует себя достаточно защищенным", - говорит Наталья Гарина.

По словам психотерапевта, в этот момент критически важно вернуть себе осознание разницы между двумя принципиально разными понятиями: подготовиться и бояться.

Не проживайте трудные моменты еще до их наступления (фото: Getty Images)

Действие против бесконечного страха

"Подготовка имеет конкретный конец. Проверить павербанки, продумать запас воды, альтернативное освещение, тепло, связь, необходимые лекарства, договориться с близкими о плане действий. Сделали все, что зависит от вас, и вернулись к сегодняшней жизни. Тревога конца не имеет. Она постоянно спрашивает: "А вдруг этого недостаточно? А если будет еще хуже?" - отмечает эксперт.

Поэтому в условиях длительной опасности важно не пытаться достичь абсолютного ощущения безопасности, ведь война его просто не дает. Значительно более реалистичная цель - вернуть себе чувство управляемости собственной жизнью.

Для этого психотерапевт советует разделить ежедневную реальность на три четкие части:

Что происходит сейчас - эта часть требует нашего непосредственного внимания.

- эта часть требует нашего непосредственного внимания. К чему я могу подготовиться - эта зона требует конкретных и практических действий.

- эта зона требует конкретных и практических действий. На что я не оказываю никакого влияния - эта категория требует способности выдерживать неопределенность.

Следует отдавать себе отчет, на что вы действительно не можете влиять: на обстрелы, на скорость работы энергетиков или состояние электросетей. Вы не можете за одну ночь разбогатеть настолько, чтобы купить собственную электростанцию или ПВО.

Поэтому стоит очертить себе условный "потолок" - это я могу сделать здесь и сейчас, это - в течение недели (месяца). Все остальное - не в моей компетенции.

Не разрешайте войне занимать все пространство вашей жизни (фото: Freepik)

Жить и радоваться сейчас - это не легкомыслие

Еще одно ключевое правило сохранения психологической стойкости - не откладывать собственное существование до момента, когда вокруг станет абсолютно безопасно.

"Встречаться с друзьями, покупать билеты, планировать обучение, влюбляться, праздновать день рождения, пить кофе на террасе, строить профессиональные планы во время войны - это не легкомыслие и не отрицание реальности. Это способ не позволить войне занять все внутреннее пространство", - отмечает Наталья Гарина.

Наша психика нуждается не только в инструментах для переживания очередной тревоги. Ей необходимые ежедневные наглядные доказательства того, что в паузах между тревогами продолжается полноценная жизнь.

"Именно поэтому важнейшей подготовкой к этой зиме является не только заряженные павербанки и закупленные свечи. В первую очередь, это искренняя договоренность с самим собой: готовиться к сложному периоду действиями, но не проживать его эмоционально вперед. Ведь будущая зима еще не наступила, а сегодняшний день уже продолжается", - резюмирует психотерапевт.