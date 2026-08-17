Умерла Хайден Панеттьери - звезда "Героев" и бывшая невеста Кличко

Голливуд потряс трагическое известие. В 36 лет скончалась американская актриса Хайден Панеттьери, известная по ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл".

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на ABC News .

Что известно о смерти Хайден Панеттьери

Трагическое известие сообщил ее отец Скип, который назвал дочь "невероятным светом", что дарило любовь и радость всем.

"Она была невероятным светом и настоящей силой природы, дарившей безграничную любовь и радость всем, кто ее знал, а также миллионам людей, видевших ее на экране", - говорилось в заявлении семьи.

Причину смерти пока не разглашают. По данным TMZ, правоохранители получили сообщение об инциденте, связанном с актрисой, в воскресенье, 16 августа. В настоящее время идет расследование.

Хайден Панеттьери было 36 (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Биография Хайден Панеттьери

Она родилась 21 августа 1989 года в городке Палисейдс, США. Актерскую карьеру начала еще в детстве. Одной из ее первых заметных работ стала роль Шерил Йоаст в спортивной драме "Помни о титанах" 2000 года, где она сыграла вместе с Дензелом Вашингтоном.

Мировую известность Панеттьери принесла роль Клэр Беннет в фантастическом сериале "Герои". Ее персонаж имела чрезвычайную способность к регенерации.

Впоследствии она сыграла певицу Джульетт Барнс в музыкальном драматическом сериале "Нэшвилл". За эту работу Панеттьери получила несколько номинаций по престижным телевизионным премиям.

Актриса также появлялась в фильмах франшизы "Крик", в частности, в четвертой и шестой части. Кроме того, она озвучила персонаж в видеоигре Until Dawn.

Как жила Хайден Панеттьери (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Личная жизнь Хайден Панеттьери

Личная жизнь актрисы на протяжении многих лет находилась под пристальным вниманием СМИ. Панеттьери была обручена с украинским боксером Владимиром Кличко. У бывшей пары есть дочь Кая, родившаяся 9 декабря 2014 года.

Как известно, после родов Хайден долгое время страдала депрессией, что привело к алкогольной зависимости. Потом Кличко попросил полную опеку над дочерью, поэтому девочка растет в семье отца, но поддерживала связь с мамой.

По словам актрисы, она тогда только начинала лечение, поэтому не захотела ввязываться в длительный международный судебный процесс и согласилась передать опеку над дочерью. Это решение навсегда осталось в ее памяти.

"Ни одна мать не смогла бы забыть ни одной мелочи о том дне, когда она отказалась от своего ребенка", - подчеркнула она.

В то же время она признавалась, что "факт распада семьи до сих пор причиняет боль".

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери (фото: Getty Images)

В последние годы актриса откровенно рассказывала о сложных периодах своей жизни. В своих мемуарах This Is Me: A Reckoning она писала о детской славе, материнстве, психическом здоровье и смерти младшего брата Дженсена Панеттьери.

Дженсен скончался в 2023 году в возрасте 28 лет. Позже Гайден рассказывала о тяжелой потере и чувстве вины, которое переживала после смерти брата.

Незадолго до смерти Панеттьери видели в компании бойфренда Брайана Гикерсона - они вместе вылетели из Лос-Анджелеса на юг. Они начали встречаться в 2018 году, однако их отношения были нестабильны.

В 2020 году они разошлись после того, как мужчину арестовали за домашнее насилие в отношении актрисы. В 2021-м возобновили общение после его освобождения из тюрьмы.

Как Хайден поддерживала Украину

Актриса неоднократно выражала солидарность с украинцами. В декабре 2013 года она вместе со своим тогда женихом Владимиром Кличко приехала в Киев и выступила на Майдане во время Революции достоинства.



Панеттьери осуждала российское вторжение и помогала Украине через благотворительную деятельность. В марте 2022 года она основала некоммерческую организацию, которая собирала средства на покупку медикаментов и защитного снаряжения для тех, кто находится на передовой.

"Я собственными глазами видела силу украинского народа, который так упорно боролся за свою независимость и на протяжении многих лет продолжает отчаянно защищать свою страну. То, что делает Путин, - это абсолютный позор!" - написала она в феврале 2022 года.