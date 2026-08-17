Померла Гайден Панеттьєрі - зірка "Героїв" та колишня наречена Кличка

Голлівуд сколихнула трагічна звістка. У 36 років померла американська акторка Гайден Панеттьєрі, відома за ролями у серіалах "Герої" та "Нешвілл".

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на AP.

Що відомо про смерть Гайден Панеттьєрі

Трагічну звістку повідомив її батько Скіп, який назвав доньку "неймовірним світлом", що дарувало любов і радість усім.

"Вона була неймовірним світлом і справжньою силою природи, яка дарувала безмежну любов і радість усім, хто її знав, а також мільйонам людей, які бачили її на екрані", - йшлося у заяві родини.

Причину смерті наразі не розголошують. За даними TMZ, правоохоронці отримали повідомлення про інцидент, пов’язаний з акторкою, у неділю, 16 серпня. Наразі триває розслідування.

Гайден Паеттьєрі було 36 років (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Біографія Гайден Панеттьєрі

Вона народилася 21 серпня 1989 року в містечку Палісейдс, США. Акторську кар'єру почала ще в дитинстві. Однією з її перших помітних робіт стала роль Шеріл Йоаст у спортивній драмі "Пам’ятай про титанів" 2000 року, де вона зіграла разом із Дензелом Вашингтоном.

Світову популярність Панеттьєрі принесла роль Клер Беннет у фантастичному серіалі "Герої". Її персонажка мала надзвичайну здатність до регенерації.

Згодом вона зіграла співачку Джульєтт Барнс у музичному драматичному серіалі "Нешвілл". За цю роботу Панеттьєрі отримала кілька номінацій на престижні телевізійні премії.

Акторка також з’являлася у фільмах франшизи "Крик", зокрема у четвертій та шостій частині. Крім того, вона озвучила персонажку у відеогрі Until Dawn.

Як жила Панеттьєрі (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Особисте життя Гайден Панеттьєрі

Особисте життя акторки протягом багатьох років перебувало під пильною увагою ЗМІ. Панеттьєрі була заручена з українським боксером Володимиром Кличком. У колишньої пари є донька Кая, яка народилася 9 грудня 2014 року.

Як відомо, після пологів Гайден тривалий час страждала на депресію, що призвело до алкогольної залежності. Згодом Кличко попросив повну опіку над донькою, тому дівчинка зростає в родині тата, але підтримувала зв'язок з мамою.

В останні роки акторка відверто розповідала про складні періоди свого життя. У своїх мемуарах This Is Me: A Reckoning вона писала про дитячу славу, материнство, психічне здоров’я та смерть молодшого брата Дженсена Панеттьєрі.

Дженсен помер у 2023 році у віці 28 років. Гайден згодом розповідала про важку втрату та почуття провини, яке переживала після смерті брата.

Незадовго до смерті Панеттьєрі бачили в компанії бойфренда Браяна Гікерсона - вони разом вилетіли з Лос-Анджелеса на південь. Вони почали зустрічатися у 2018 році, однак їхні стосунки були нестабільними.

У 2020 році вони розійшлися після того, як чоловіка заарештували за домашнє насильство щодо акторки. У 2021-му відновили спілкування після його звільнення з в’язниці.