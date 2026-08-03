Умер звезда сериала "Клан Сопрано" Винсент Пасторе

Американский актер Винсент Пасторе, известный по роли Сальваторе Бонпенсьеро в культовом сериале HBO "Клан Сопрано", умер в 80 лет. Его нашли мертвым в его доме в Бронксе, Нью-Йорк.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Deadline .

Что известно о смерти Винсента Пасторе

Тело актера обнаружил его сосед 1 августа. До этого его менеджер не получал от него никаких известий в течение трех дней.

В то же время, по словам близкого друга, еще в пятницу вечером с ним по телефону говорил водитель.

Считается, что смерть наступила по естественным причинам.

"Винни был отличным человеком, он помогал всем и был очень благотворительным", - рассказал многолетний менеджер актера Боб Макгоуэн.

У Пасторе остались дочь Рене, зять и внучка.

Пасторе в "Клане Сопрано" (кадр из сериала)

Краткая биография актера

Пасторе родился 14 июля 1946 года в Бронксе, Нью-Йорк. До начала актерской карьеры воевал во Вьетнаме, а по возвращении получил образование в сфере драматического искусства в Университете Пейс.

Некоторое время работал водителем лимузина. В это время познакомился с актерами Мэттом и Кевином Диллонами. Кевин помог ему получить первые возможности в кино.

В начале 1990-х он начал появляться в небольших ролях в фильмах, среди которых "Славные ребята", "Путь Карлито" и "Люди чести". Позже сыграл в ленте The Jerky Boys: The Movie и телефильме HBO "Готти", где работал вместе с будущими коллегами по "Клану Сопрано".

Наибольшую популярность Винсенту принесла роль Сальваторе. Его персонаж был давним другом Тони и членом его криминальной организации, а сюжетная линия героя стала одной из самых памятных в сериале.

Пасторе в сериале "Закон и Порядок" (кадр из серии)

Кроме того, у актера были десятки ролей в кино и на телевидении. Он снимался в фильмах "Голубоглазый Микки", "Деньги на двоих", "Револьвер" и других лентах.

Также актер регулярно появлялся в телевизионных проектах, среди которых "Закон и порядок", "Практика", "Гавайи 5.0" и т.д.

Винсент стал известен не только благодаря актерским работам, но и участию в реалити-шоу. Также он вел собственный развлекательный подкаст о закулисье Голливуда.