Помер зірка серіалу "Клан Сопрано" Вінсент Пасторе

Американський актор Вінсент Пасторе, відомий за роллю Сальваторе Бонпенсьєро у культовому серіалі HBO "Клан Сопрано", помер у 80 років. Його знайшли мертвим у його будинку в Бронксі, Нью-Йорк.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Deadline .

Що відомо про смерть Вінсента Пасторе

Тіло актора виявив його сусід 1 серпня. До цього його менеджер не отримував від нього жодних звісток протягом трьох днів.

Водночас, за словами близького друга, ще в п'ятницю ввечері з ним по телефону говорив його водій.

Вважається, що смерть настала внаслідок природних причин.

"Вінні був чудовою людиною, він допомагав усім і був дуже благодійним", - розповів багаторічний менеджер актора Боб Макгоуен.

У Пасторе залишилися донька Рене, зять і онука.

Пасторе у "Клані Сопрано" (кадр з серіалу)​​​​​​​

Коротка біографія актора

Пасторе народився 14 липня 1946 року у Бронксі, Нью-Йорк. До початку акторської кар'єри воював у В'єтнамі, а після повернення здобув освіту у сфері драматичного мистецтва в Університеті Пейс.

Певний час працював водієм лімузина. Саме тоді познайомився з акторами Меттом і Кевіном Діллонами. Кевін допоміг йому отримати перші можливості у кіно.

На початку 1990-х років він почав з'являтися у невеликих ролях у фільмах, серед яких "Славні хлопці", "Шлях Карліто" та "Люди честі". Пізніше зіграв у стрічці "The Jerky Boys: The Movie" та телефільмі HBO "Готті", де працював разом із майбутніми колегами по "Клану Сопрано".

Найбільшу популярність Вінсенту принесла роль Сальваторе. Його персонаж був давнім другом Тоні та членом його кримінальної організації, а сюжетна лінія героя стала однією з найпам'ятніших у серіалі.

Пасторе в серіалі "Закон і Порядок" (кадр з серії)

Крім того, актор мав десятки ролей у кіно та на телебаченні. Він знімався у фільмах "Міккі Блакитні очі", "Гроші на двох", "Револьвер" та інших стрічках.

Також актор регулярно з’являвся у телевізійних проєктах, серед яких "Закон і порядок", "Практика", "Гаваї 5.0" тощо.

Вінсент став відомим не лише завдяки акторським роботам, а й участю у реаліті-шоу. Також він вів власний розважальний подкаст про залаштунки Голлівуду.