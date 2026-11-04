Умер культовый режиссер Тинто Брасс

Семья планирует частное прощание с кинематографистом, снявшим "Ключ" и "Салон Китти"
Итальянский режиссер и сценарист Тинто Брасс умер 4 ноября в возрасте 93 лет. Он обрел мировую ведомость как один из самых заметных авторов эротического кино.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на ANSA.
Режиссер умер утром в Риме. Известие агентству подтвердили его жена Екатерина Варке и дети Бонифачо и Беатриче Брасс.
Семья планирует провести похороны в частном формате.
Настоящее имя режиссера - Джованни Брасс. Он родился 26 марта 1933 г. в Милане.
Получил юридическое образование, а в 1957 году переехал в Париж, где сотрудничал с Французской синематекой.
Режиссерский дебют Брасса состоялся в 1963 году. Его ранние работы были связаны с авангардом, сатирой и политическим кино. Впоследствии он сосредоточился на эротическом жанре.
Среди известнейших лент режиссера:
Он также работал над "Калигулой". Продюсер Боб Гуччоне перемонтировал фильм и добавил откровенные сцены без ведома Брасса.
Поэтому режиссер отказался признавать окончательную версию фильма.
В сентябре 2026 года творчество Брасса почтили на Венецианском кинофестивале.
Перед его официальным открытием была показана отреставрированная 4К-версия фильма Col cuore in gola (1967).
В этом году режиссер также стал лауреатом премии Пьетро Бьянки от Национального союза киножурналистов Италии.