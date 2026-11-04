Помер культовий режисер Тінто Брасс

Італійський режисер і сценарист Тінто Брасс помер 4 листопада у віці 93 років. Він здобув світову відомість як один із найпомітніших авторів еротичного кіно.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на ANSA .

Режисер помер уранці в Римі. Звістку агентству підтвердили його дружина Катеріна Варці та діти Боніфачо й Беатріче Брасс.

Родина планує провести похорон у приватному форматі.

Чим відомий Тінто Брасс

Справжнє ім’я режисера - Джованні Брасс. Він народився 26 березня 1933 року в Мілані.

Здобув юридичну освіту, а 1957 року переїхав до Парижа, де співпрацював із Французькою сінематекою.

Режисерський дебют Брасса відбувся 1963 року. Його ранні роботи були пов’язані з авангардом, сатирою та політичним кіно. Згодом він зосередився на еротичному жанрі.

Тінто Брасс (фото: Getty Images)

Серед найвідоміших стрічок режисера:

"Салон Кітті" (1976);

"Ключ" (1983);

"Паприка" (1991).

Він також працював над "Калігулою". Продюсер Боб Гуччоне перемонтував стрічку та додав відверті сцени без відома Брасса.

Через це режисер відмовився визнавати остаточну версію фільму.

У вересні 2026 року творчість Брасса вшанували на Венеціанському кінофестивалі.

Тінто Брасс (фото: Getty Images)

Перед його офіційним відкриттям показали відреставровану 4К-версію фільму Col cuore in gola (1967).

Цьогоріч режисер також став лауреатом премії П’єтро Б’янкі від Національної спілки кіножурналістів Італії.