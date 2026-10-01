Увидела себя на видео с концерта: Оля Цыбульская рассказала, как похудела почти на 15 кг

Украинская певица Ольга Цыбульская рассказала о похудении почти на 15 килограммов.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на эфир телеканала M1.

Почему Цыбульская решила похудеть

Артистка объяснила, что во время полномасштабной войны переживания из-за обстрелов и постоянной опасности сказались на ее пищевых привычках.

Певица остается в Киеве вместе с ребенком и семьей.

"Я просто зажирала все свои стрессы, и это было очень видно", – призналась Цыбульская.

В повседневной жизни перемен она долгое время не замечала. Переломный момент наступил во время весеннего концертного тура, когда певица увидела видео и фотографии, снятые зрителями с первых рядов.

Цыбульская резко оценила свою тогдашнюю форму, сравнив себя со "свинкой Пеппой".

Однако дело было не только во внешности: во время выступлений артистка начала ощущать тяжесть и одышку.

Оля Цыбульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

После одного из мартовских концертов она решила изменить привычки и вернуться к комфортной для себя форме.

Сколько сейчас весит Оля Цыбульская

По словам певицы, сейчас ее вес составляет около 57 кг.

"Начала худеть в марте. На сегодняшний день уже 57 кг", - рассказала она.

Артистка добавила, что последний раз имела похожую форму в 2019 году. Тогда ей также удалось лишиться около 15 килограммов.

Ранее Цыбульская подробнее рассказывала об изменениях в своем режиме. Одним из важных факторов она называла полноценный сон.

Также певица заменила привычный ужин протеином, начала дважды в неделю заниматься пилатесом, добавила две силовые тренировки и пыталась каждый день больше ходить.

Цыбульская уверяла, что не использовала препараты для снижения веса, поскольку не имела соответствующих медицинских показаний.

В то же время артистка отмечала, что не осуждает медикаментозные методы, если их назначает врач.