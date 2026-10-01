Побачила себе на відео з концерту: Оля Цибульська розповіла, як схудла майже на 15 кг
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Побачила себе на відео з концерту: Оля Цибульська розповіла, як схудла майже на 15 кг

Артистка зізналася, що заїдала переживання через війну, а поштовхом до змін стали зняті глядачами концертні відео

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)
Дата: 01 жовтня 2026

Українська співачка Оля Цибульська розповіла про схуднення майже на 15 кілограмів.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на ефір телеканалу M1.

Чому Цибульська вирішила схуднути

Артистка пояснила, що під час повномасштабної війни переживання через обстріли та постійну небезпеку позначилися на її харчових звичках.

Співачка залишається у Києві разом із дитиною та родиною.

"Я просто зажирала всі свої стреси, і це було дуже видно", - зізналася Цибульська.

У повсякденному житті змін вона тривалий час не помічала. Переломний момент настав під час весняного концертного туру, коли співачка побачила відео й фотографії, зняті глядачами з перших рядів.

Цибульська різко оцінила свою тодішню форму, порівнявши себе зі "свинкою Пеппою".

Однак справа була не лише у зовнішності: під час виступів артистка почала відчувати важкість і задишку.

Побачила себе на відео з концерту: Оля Цибульська розповіла, як схудла майже на 15 кг
Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

Саме після одного з березневих концертів вона вирішила змінити звички та повернутися до комфортної для себе форми.

Скільки зараз важить Оля Цибульська

За словами співачки, зараз її вага становить приблизно 57 кг.

"Почала худнути у березні. На сьогодні вже 57 кг", - розповіла вона.

Артистка додала, що востаннє мала схожу форму у 2019 році. Тоді їй також вдалося позбутися близько 15 кілограмів.

Раніше Цибульська докладніше розповідала про зміни у своєму режимі. Одним із важливих чинників вона називала повноцінний сон.

Також співачка замінила звичну вечерю протеїном, почала двічі на тиждень займатися пілатесом, додала два силові тренування та намагалася щодня більше ходити.

Цибульська запевняла, що не використовувала препарати для зниження ваги, оскільки не мала відповідних медичних показань.

Водночас артистка наголошувала, що не засуджує медикаментозні методи, якщо їх призначає лікар.

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