Пять лет жила с ошибочным диагнозом: Кристина Эпплгейт шокировала признанием о здоровье

Американская актриса Кристина Эпплгейт, известная по сериалам "Женатые... и с детьми" и "Мертвый для меня", ошеломила новостью о своем здоровье. Через пять лет после установления диагноза "рассеянный склероз" врачи сообщили 54-летней звезде, что на самом деле у нее нет этого заболевания.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на подкаст "MeSsy" , который Кристина Эпплгейт ведет вместе с актрисой Джейми-Линн Сиглер.

Кристина Эпплгейт рассказала об ошибочном диагнозе

В 2021 году актрисе диагностировали рассеянный склероз - хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее центральную нервную систему.

С тех пор Эпплгейт открыто рассказывала о борьбе с недугом, сильной боли, проблемах с равновесием и трудностях с передвижением.

Однако недавно во время нового медицинского обследования выяснилось, что диагноз был ошибочным.

Об этом звезда рассказала в подкасте MeSsy, ведущем вместе с актрисой Джейми-Линн Сиглер.

По словам Кристины, врач сообщила ей новость, которую сначала восприняла как повод для радости.

"Она зашла в мою палату и сказала: "Привет, у вас нет рассеянного склероза". А я совсем не обрадовалась. Все вокруг были так счастливы", - вспомнила актриса со слезами.

Кристина Эпплгейт (фото: instagram.com/christinaapplegate)

Эпплгейт объяснила, что отсутствие диагноза не означает исчезновения симптомов. Она продолжает испытывать изнурительную боль, слабость и серьезные трудности с ходьбой.

Звезда призналась, что до сих пор вынуждена пользоваться колесным креслом во время посещения врачей, поскольку не может самостоятельно преодолеть даже расстояние от автомобиля до медицинского кабинета.

Новость об ошибочном диагнозе оставила ее растерянной. Ведь теперь актрисе придется снова искать причину проблем со здоровьем, которые оказали существенное влияние на ее жизнь.

Почему врачи могли ошибиться

Доктор Барбара Гиссер, руководитель специализированной клиники рассеянного склероза при Pacific Neuroscience Institute в Калифорнии, объяснила Page Six, почему это заболевание сложно диагностировать.

По ее словам, не существует одного анализа или обследования, которое позволяло бы со стопроцентной точностью подтвердить или опровергнуть рассеянный склероз.

Для определения диагноза врачи оценивают симптомы, результаты неврологического осмотра, магнитно-резонансной томографии и лабораторных исследований.

Проблема заключается в том, что проявления рассеянного склероза могут походить на симптомы других заболеваний.

В частности, речь идет об онемении конечностей, покалывании, усталости, мышечной слабости и нарушении равновесия.

Подобные симптомы могут возникать при волчанке, других аутоиммунных заболеваниях, определенных инфекциях и даже редких нейродегенеративных болезнях.

По словам Гиссера, отдельные исследования свидетельствуют, что доля ложных диагнозов рассеянного склероза может достигать 20%.

В то же время, современные методы медицинской визуализации становятся более точными. Благодаря этому врачи иногда могут просмотреть диагноз, установленный много лет назад.

Эксперт подчеркнула, что не лечит Кристину Эпплгейт, поэтому не может комментировать конкретные причины ошибки в ее случае.

Похожее мнение высказал представитель Национального общества рассеянного склероза США Брюс Бэбо.

Он подчеркнул, что для правильной диагностики необходимо учитывать полную клиническую картину и исключать другие возможные заболевания.

Как болезнь повлияла на жизнь актрисы

После оглашения диагноза в 2021 году Кристина Эпплгейт постепенно сократила публичную активность.

Она неоднократно признавалась, что ей сложно ходить, долго стоять и выполнять привычные повседневные дела.

Несмотря на проблемы со здоровьем, звезда завершила работу над финальным сезоном сериала "Мертвый для меня".

Кристина Эпплгейт (фото: instagram.com/christinaapplegate)

Впоследствии актриса начала открыто говорить о жизни с хроническими симптомами, а также стала одной из самых известных поклонниц повышения осведомленности о рассеянном склерозе.

В марте 2026 г. она выпустила мемуары, в которых поделилась личными переживаниями, в частности связанными с многолетними проблемами со здоровьем.

Теперь, после просмотра диагноза, Кристина продолжает медицинское обследование, пытаясь выяснить истинную причину своего состояния.