Цена, безопасность и желание отдохнуть: как изменились путешествия украинцев в 2026 году

О трансформации туристического спроса, изменении географии вылетов и о том, как туроператоры адаптируются к нестабильности рынка
В августе этого года из-за риска безопасности начали массово задерживаться поезда, которыми украинцы добирались в аэропорты соседних стран. Для туристов это означало дополнительный риск опоздать на самолет, а для туроператоров – необходимость быстро искать альтернативную логистику. В ответ заметно вырос спрос на организованные автобусные трансферы.
Пример отлично характеризует весь туристический сезон 2026 года. Украинцы продолжают путешествовать, несмотря на войну, более дорогие авиабилеты и международные кризисы безопасности. Но теперь гораздо внимательнее выбирают маршрут, оценивают общую стоимость отдыха и готовы просматривать свои планы в зависимости от обстоятельств.
Мы видим это за поведением клиентов: в течение лета спрос неоднократно менялся, туристы откладывали решения, а затем возвращались к бронированию. И это не только украинская особенность. Мировая туристическая индустрия проходит через схожие процессы.
Детали – в эксклюзивном материале Ирины Мосулезной, директора Join Up! Украина , для Wave RBC.UA.
По данным UN Tourism , в первом полугодии 2026 года количество международных туристических прибытий в мире выросло всего на 0,4% по сравнению с прошлым годом. В общей сложности за этот период международные путешествия совершили около 690 млн туристов.
IATA также пересмотрела прогноз мирового авиаспроса: в июне ассоциация ожидала роста пассажиропотока в 2026 году всего на 2,1%. Среди главных причин - конфликт на Ближнем Востоке, удорожание авиационного горючего и изменение маршрутов перевозок.
В то же время, эти показатели не означают, что люди перестали хотеть путешествовать. По наблюдениям IATA, на фоне кризиса пассажиры активнее выбирали путешествия на более короткие расстояния и маршруты с меньшим количеством потенциальных осложнений.
В Украине мы увидели похожую реакцию на неопределенность. В начале лета, когда обострение на Ближнем Востоке сказалось на авиасообщении и ценах, туристы не спешили бронировать отпуска. Особенно заметна эта осторожность была в мае - начале июня. Однако уже с середины лета спрос начал восстанавливаться, а одной из характерных тенденций стало бронирование незадолго до вылета.
В целом с мая по сентябрь 2026 года с Join Up! Украина путешествовала более 210 тысяч туристов, в том числе и по Украине. Самым активным месяцем стал июль – более 50 тысяч путешественников, согласно нашим внутренним данным.
Если кратко подытожить, можно сказать так: спрос никуда не исчез, но стал более зависимым от того, насколько понятны туристу условия предстоящей поездки.
Топливный кризис стал одним из самых больших вызовов года. Из-за роста стоимости авиационного горючего перевозчики неоднократно пересматривали тарифы, а туроператоры были вынуждены корректировать транспортную составляющую пакетных туров.
По нашим внутренним данным, средняя стоимость заграничного пакетного тура летом 2026 года составляла не менее 29 800 гривен за человека - на 8,6% больше, чем в прошлом. Конечно, это результат не только топливного кризиса: на стоимость влияют цены отелей, сезонность, логистика и структура спроса.
Для туриста такое удорожание особенно чувствительно, если оно происходит уже после планирования бюджета. Поэтому все большее значение приобретают прозрачные условия оплаты, возможность заранее зафиксировать цену и понятные правила изменения бронирования.
Но есть еще один момент. Самый дешевый тур не всегда оказывается выгодным. К стоимости отдыха украинцам нужно добавлять дорогу в иностранный аэропорт, возможные расходы на ночлег перед вылетом, питание во время переезда и другие дополнительные услуги.
Поэтому турист все чаще оценивает не только цену гостиницы и авиабилетов, но и общую стоимость и сложность поездки. Иногда более дорогой тур с более удобным вылетом и организованным трансфером может оказаться лучшим решением, чем более бюджетное предложение со сложной самостоятельной логистикой.
За годы полномасштабной войны украинцы привыкли летать из-за соседних стран. Однако логистика продолжает меняться.
Кишинев остается главным аэропортом вылета наших туристов: в сезоне 2026 на него пришлось 58,1% вылетов. В то же время доля Жешува сократилась с 12% в прошлом году до 6,7%, Варшавы – с 5% до 2,3%. Зато заметно возросла роль Бухареста – с 2% до 15,9%.
Эти изменения показывают, насколько важна возможность выбирать между различными маршрутами в зависимости от региона проживания, расписания рейсов, ситуации на границе и доступности трансферов.
Особенно показательным стал август, когда из-за массовых задержек поездов туристы начали активнее переходить на автобусные трансферы. В общем формат путешествий на автобусе был популярен в течение всего лета, и автобусными турами Join Up! воспользовались более 26 тысяч туристов.
При этом автобус не всегда быстрее поезда, а пересечение границы остается фактором неопределенности. Но организованная логистика позволяет туристу не собирать маршрут с нескольких отдельных перевозок и лучше понимать, как будет проходить его дорога.
Это одно из ключевых изменений последних лет: для украинца отдых начинается не в отеле и даже не в самолете. Он начинается с дороги в аэропорт.
Несмотря на все изменения, украинцы не отказываются от проверенных направлений. По итогам лета лидером наших продаж стала Турция, опередившая Египет – прошлогоднего фаворита. В пятерку также вошли Греция, Болгария и Испания. Последняя в этом году сместила Черногорию из топ-5.
Турция и Египет сохраняют популярность благодаря широкому выбору гостиниц, развитой туристической инфраструктуре и привычному для многих украинцев формату Все включено (All inclusive). Он позволяет лучше планировать расходы еще до начала отдыха.
В то же время, смена лидера не означает, что украинцы потеряли интерес к Египту. Направление остается одним из самых популярных, а на зимний сезон уже больше всего бронирований среди наших предложений.
Греция, Испания, Болгария и другие европейские курорты позволяют больше сочетать пляжный отдых с прогулками, гастрономией и знакомством с местной культурой.
По нашим наблюдениям, туристы не столько ищут принципиально новые страны, сколько хотят иметь больше вариантов отдыха в соответствии с собственными потребностями.
Это касается и сохранности. Важно различать ситуацию в конкретной стране или на курорте и общее эмоциональное восприятие региона из-за новостей. Задача туристического бизнеса – не умалять риски, а помогать человеку принимать решения на основе проверенной информации.
За последние годы поменялась и сама мотивация путешествий. Для многих украинцев отпуск сегодня – прежде всего, возможность побыть с семьей, выспаться, отвлечься от ежедневного напряжения и провести время в комфортных условиях.
Это влияет на выбор отелей и программ. Особенно во время семейного отдыха туристы часто предпочитают варианты, где большинство услуг доступны на территории комплекса и не нужно ежедневно самостоятельно организовывать досуг.
Подобную тенденцию мы наблюдаем и во внутреннем туризме. Летом самыми популярными оставались западные регионы Украины – прежде всего Трускавец, Ужгород, Буковель, Поляница и Сходница.
Большинство таких поездок длилось 2–3 дня, в то время как на оздоровительных курортах туристы чаще оставались на 7–14 дней.
При выборе отеля важными были SPA, бассейны, питание, детская анимация и возможность получить максимум услуг в одном месте. Также мы заметили больше бронирований в отелях, разрешающих проживание с домашними животными.
То есть даже короткая поездка на несколько дней может выполнять важную функцию – дать человеку возможность сменить обстановку и восстановить силы.
Для туристического бизнеса это означает, что ценность отдыха сегодня все меньше определяется количеством экскурсий или активностей. Часто важнее становится то, насколько комфортно турист чувствовал себя и вернулся ли домой отдохнувшим.
Прогнозировать туристический рынок сегодня сложнее, чем несколько лет назад. На него одновременно влияют геополитическая ситуация, стоимость горючего, авиасообщения и покупательская способность туристов.
Но уже сейчас мы видим, что украинцы продолжают планировать предстоящие поездки. Помимо традиционно популярного Египта, на зимний сезон растет интерес к экзотическим направлениям – в частности, Фукуоку во Вьетнаме и Занзибару в Танзании.
Интересно, что все больше украинцев выбирают для отдыха не самые новогодние праздники, а период сразу после них. Особенно этот тренд виден на экзотических направлениях: спрос на туры активизируется уже с первых дней нового года. К примеру, загрузка нашей январской программы на Фукуок уже превысила 55%.
В то же время новогодние туры традиционно дороже, но не из-за повышенного спроса именно среди украинцев. Цены, прежде всего, формируются под влиянием международного спроса на популярных курортах в праздничный период. Кроме того, обязательные доплаты начисляются за праздничные ужины, некоторые гостиницы включают в стоимость проживания.
Также идет раннее бронирование на летний сезон 2027 года. Для туристов, имеющих четкие даты отпуска или желающих попасть в конкретную гостиницу, это остается возможностью выбрать желаемый вариант заранее, еще и с весомой скидкой, и воспользоваться предусмотренными программой условиями оплаты или страхования.
Форматы раннего бронирования и бронирования в момент не столько конкурируют между собой, сколько отвечают различным потребностям. Одним людям важно все спланировать заранее, другим – сохранить свободу принимать решение поближе к поездке. И именно гибкость, по нашему мнению, будет оставаться одним из главных требований к туристическому продукту.
Сезон 2026 показал: украинцы готовы адаптироваться к сложным обстоятельствам, но все внимательнее выбирают, кому доверить организацию своего отдыха. Для туроператоров это означает необходимость не только предлагать интересные направления, но и обеспечивать понятные условия, альтернативные маршруты, поддержку и реакцию на изменения.
Ведь сегодня турист покупает не просто перелет, гостиницу и несколько дней у моря. Он хочет быть уверенным, что его время и деньги будут потрачены на отдых, а не решение организационных проблем. И, пожалуй, именно это характеризует новый этап развития туризма: люди по-прежнему хотят путешествовать. Но теперь гораздо больше ценят возможность делать это без дополнительных хлопот.