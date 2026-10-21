П'ять років жила з хибним діагнозом: Крістіна Епплгейт шокувала зізнанням про здоров'я

Американська акторка Крістіна Епплгейт, відома за серіалами "Одружені... та з дітьми" та "Мертвий для мене", приголомшила новиною про своє здоров'я. Через п'ять років після встановлення діагнозу "розсіяний склероз" лікарі повідомили 54-річній зірці, що насправді вона не має цього захворювання.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на подкаст "MeSsy" , який Крістіна Епплгейт веде разом з акторкою Джеймі-Лінн Сіглер.

Крістіна Епплгейт розповіла про помилковий діагноз

У 2021 році акторці діагностували розсіяний склероз - хронічне аутоімунне захворювання, яке вражає центральну нервову систему.

Відтоді Епплгейт відкрито розповідала про боротьбу з недугою, сильний біль, проблеми з рівновагою та труднощі з пересуванням.

Однак нещодавно під час нового медичного обстеження з'ясувалося, що діагноз був помилковим.

Про це зірка розповіла в подкасті MeSsy, який веде разом з акторкою Джеймі-Лінн Сіглер.

За словами Крістіни, лікарка повідомила їй новину, яку спочатку сприйняла як привід для радості.

"Вона зайшла до моєї палати й сказала: "Вітаю, у вас немає розсіяного склерозу". А я зовсім не зраділа. Усі навколо були такі щасливі", - пригадала акторка зі сльозами.

Крістіна Епплгейт (фото: instagram.com/christinaapplegate)

Епплгейт пояснила, що відсутність діагнозу не означає зникнення симптомів. Вона продовжує відчувати виснажливий біль, слабкість і серйозні труднощі з ходьбою.

Зірка зізналася, що досі змушена користуватися кріслом колісним під час відвідування лікарів, оскільки не може самостійно подолати навіть відстань від автомобіля до медичного кабінету.

Новина про помилковий діагноз залишила її розгубленою. Адже тепер акторці доведеться знову шукати причину проблем зі здоров'ям, які суттєво вплинули на її життя.

Чому лікарі могли помилитися

Докторка Барбара Гіссер, керівниця спеціалізованої клініки розсіяного склерозу при Pacific Neuroscience Institute у Каліфорнії, пояснила Page Six, чому це захворювання складно діагностувати.

За її словами, не існує одного аналізу або обстеження, яке дозволяло б зі стовідсотковою точністю підтвердити чи спростувати розсіяний склероз.

Для встановлення діагнозу лікарі оцінюють симптоми, результати неврологічного огляду, магнітно-резонансної томографії та лабораторних досліджень.

Проблема полягає в тому, що прояви розсіяного склерозу можуть бути схожими на симптоми інших захворювань.

Зокрема, йдеться про оніміння кінцівок, поколювання, втому, м'язову слабкість та порушення рівноваги.

Подібні симптоми можуть виникати при вовчаку, інших аутоімунних захворюваннях, певних інфекціях і навіть рідкісних нейродегенеративних хворобах.

За словами Гіссер, окремі дослідження свідчать, що частка помилкових діагнозів розсіяного склерозу може сягати 20%.

Водночас сучасні методи медичної візуалізації стають точнішими. Завдяки цьому лікарі іноді можуть переглянути діагноз, встановлений багато років тому.

Експертка наголосила, що не лікує Крістіну Епплгейт, тому не може коментувати конкретні причини помилки в її випадку.

Схожу думку висловив представник Національного товариства розсіяного склерозу США Брюс Бебо.

Він підкреслив, що для правильної діагностики необхідно враховувати повну клінічну картину та виключати інші можливі захворювання.

Як хвороба вплинула на життя акторки

Після оголошення діагнозу у 2021 році Крістіна Епплгейт поступово скоротила публічну активність.

Вона неодноразово зізнавалася, що їй складно ходити, тривалий час стояти та виконувати звичні повсякденні справи.

Попри проблеми зі здоров'ям, зірка завершила роботу над фінальним сезоном серіалу "Мертвий для мене".

Крістіна Епплгейт (фото: instagram.com/christinaapplegate)

Згодом акторка почала відкрито говорити про життя з хронічними симптомами, а також стала однією з найвідоміших публічних прихильниць підвищення обізнаності про розсіяний склероз.

У березні 2026 року вона випустила мемуари, в яких поділилася особистими переживаннями, зокрема пов'язаними з багаторічними проблемами зі здоров'ям.

Тепер, після перегляду діагнозу, Крістіна продовжує медичні обстеження, намагаючись з'ясувати справжню причину свого стану.