Кейт Міддлтон у жовтій сукні і тіарі принцеси Діани з’явилася на державному бенкеті

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон стала однією з головних героїнь вечора під час державного бенкету у Віндзорському замку. Як повідомляє Wave RBC.UA, для урочистої події вона обрала ефектну жовту сукню від ліванського дизайнера Elie Saab, доповнивши її коштовностями з королівської колекції.

Вишуканий образ Кетрін

Він вирізнявся елегантним силуетом і спідницею, яка спадала до підлоги. Особливого шарму вбранню додавала накидка-кейп, що м’яко огортала плечі принцеси та підкреслювала урочистий характер виходу.

Принц та принцеса Уельські (фото: скриншот)

Головним акцентом вечірнього образу стала тіара "Вузлики кохання", яка раніше належала принцесі Діані. Ця прикраса посідає особливе місце серед королівських коштовностей і є одним із найвідоміших головних уборів у колекції Кейт.

Уперше принцеса Уельська з’явилася в ній у 2015 році, а відтоді неодноразово обирала тіару для державних бенкетів та інших офіційних заходів.

До образу також увійшли відзнаки британської монархії. На сукні Кетрін були Орден Королівської родини короля Чарльза із його портретом, а також стрічка та зірка Королівського Вікторіанського ордену.

Ювелірну частину образу доповнили сережки та браслет, які належали покійній королеві Єлизаветі II. У руках принцеса тримала блискучий вечірній клатч, що гармоніював із розкішним вбранням.

Класичний образ принца Вільяма

Принц Уельський Вільям для урочистого державного бенкету обрав класичний образ. Принц з’явився у чорному фраку з білою сорочкою та білою краваткою-метеликом, дотримавшись традиційного дрескоду заходу.

Стриманий образ доповнювали офіційні відзнаки, які підкреслювали його статус у британській королівській родині.

Де відбувся бенкет

Державний бенкет відбувся в залі Святого Георгія у Віндзорському замку. Ця локація останнім часом стала майданчиком для проведення низки урочистих заходів за участю іноземних лідерів і представників королівських родин.

Зазвичай державні бенкети у Великій Британії влаштовують у Букінгемському палаці в Лондоні. Однак нині резиденція проходить масштабну реконструкцію, тому частину офіційних подій перенесли до Віндзорського замку.