Кейт Миддлтон в желтом платье и тиаре принцессы Дианы появилась на государственном банкете

Принцесса Уэльская появилась на банкете в желтом платье Elie Saab, а принц Уильям избрал классический черный фрак
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон стала одной из главных героинь вечера во время государственного банкета в Виндзорском замке. Как сообщает Wave RBC.UA, для торжественного события она выбрала эффектное желтое платье от ливанского дизайнера Elie Saab, дополнив его драгоценностями из королевской коллекции.
Он отличался элегантным силуэтом и юбкой, которая спадала до пола. Особенный шарм наряду добавляла накидка-кейп, мягко окутывающая плечи принцессы и подчеркивающая торжественный характер выхода.
Главным акцентом вечернего образа стала тиара "Узелки любви", ранее принадлежавшая принцессе Диане. Это украшение занимает особое место среди королевских драгоценностей и является одним из самых известных головных уборов в коллекции Кейт.
Впервые принцесса Уэльская появилась в ней в 2015 году, а с тех пор неоднократно выбирала тиару для государственных банкетов и других официальных мероприятий.
В образ также вошли отличия британской монархии. На платье Кэтрин были Орден Королевской семьи короля Чарльза с его портретом, а также лента и звезда Королевского Викторианского ордена.
Ювелирную часть образа дополнили серьги и браслет, принадлежавшие покойной королеве Елизавете II. В руках принцесса держала блестящий вечерний клатч, гармонировавший с роскошным нарядом.
Принц Уэльский Уильям для торжественного государственного бенкета выбрал классический образ. Принц появился в черном фраке с белой рубашкой и белым галстуком-бабочкой, придерживаясь традиционного дрескода мероприятия.
Сдержанный образ дополняли официальные отличия, которые подчеркивали его статус в британской королевской семье.
Государственный бенкет состоялся в зале Святого Георгия в Виндзорском замке. Эта локация в последнее время стала площадкой для проведения ряда торжественных мероприятий с участием иностранных лидеров и представителей королевских семей.
Обычно государственные бенкети в Великобритании устраивают в Букингемском дворце в Лондоне. Однако сейчас резиденция проходит масштабную реконструкцию, поэтому часть официальных мероприятий перенесли в Виндзорский замок.