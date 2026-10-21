Кейт Миддлтон в желтом платье и тиаре принцессы Дианы появилась на государственном банкете

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон стала одной из главных героинь вечера во время государственного банкета в Виндзорском замке. Как сообщает Wave RBC.UA, для торжественного события она выбрала эффектное желтое платье от ливанского дизайнера Elie Saab, дополнив его драгоценностями из королевской коллекции.

Изысканный образ Кэтрин

Он отличался элегантным силуэтом и юбкой, которая спадала до пола. Особенный шарм наряду добавляла накидка-кейп, мягко окутывающая плечи принцессы и подчеркивающая торжественный характер выхода.

Принц и принцесса Уэльски (фото: скриншот)

Главным акцентом вечернего образа стала тиара "Узелки любви", ранее принадлежавшая принцессе Диане. Это украшение занимает особое место среди королевских драгоценностей и является одним из самых известных головных уборов в коллекции Кейт.

Впервые принцесса Уэльская появилась в ней в 2015 году, а с тех пор неоднократно выбирала тиару для государственных банкетов и других официальных мероприятий.

В образ также вошли отличия британской монархии. На платье Кэтрин были Орден Королевской семьи короля Чарльза с его портретом, а также лента и звезда Королевского Викторианского ордена.

Ювелирную часть образа дополнили серьги и браслет, принадлежавшие покойной королеве Елизавете II. В руках принцесса держала блестящий вечерний клатч, гармонировавший с роскошным нарядом.

Классический образ принца Уильяма

Принц Уэльский Уильям для торжественного государственного бенкета выбрал классический образ. Принц появился в черном фраке с белой рубашкой и белым галстуком-бабочкой, придерживаясь традиционного дрескода мероприятия.

Сдержанный образ дополняли официальные отличия, которые подчеркивали его статус в британской королевской семье.

Где состоялся бенкет

Государственный бенкет состоялся в зале Святого Георгия в Виндзорском замке. Эта локация в последнее время стала площадкой для проведения ряда торжественных мероприятий с участием иностранных лидеров и представителей королевских семей.

Обычно государственные бенкети в Великобритании устраивают в Букингемском дворце в Лондоне. Однако сейчас резиденция проходит масштабную реконструкцию, поэтому часть официальных мероприятий перенесли в Виндзорский замок.