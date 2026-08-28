Впізнай зірку з дитячого фото: тест для Ніни Набоки

Как хорошо актеры узнают своих коллег, если видят их не на экране, а на детских фотографиях?

Wave RBC.UA решил проверить это вместе с Ниной Набокой и показал ей архивные фото известных украинских звезд.

Первой актрисе показали Ольгу Сумскую, далее - Тараса Цымбалюка и Тоню Хижняк.

Детские фото Ольги Сумской, Тараса Цымбалюка и Антонины Хижняк (фото предоставлены звездами)

После трех коллег Набоку ждал сюрприз - среди фотографий спрятали ее собственный детский снимок.

Нина Набока (фото из личного архива актрисы)

А завершали тест фотографии Лилии Ребрик и Наталки Денисенко. Именно они заставили актрису дольше всего присматриваться к знакомым лицам.

Лилию Ребрик пришлось угадывать с подсказками

Увидев одно из фотографий, Набока сразу поняла лишь то, что перед ней девушка, однако имя назвать не смогла.

"Это девушка, да? А кто это такая? Тоже очень известная актриса? Очень известная актриса. Давайте мы пока отложим ее", - сказала Набока.

Тогда ей начали подсказывать: многодетная мама, блондинка, телеведущая и танцовщица.

Так актриса в конце концов дошла до правильного ответа - Лилии Ребрик.

"Ну, она здесь не похожа", - отреагировала Набока на детское фото коллеги.

Лилия Ребрик с родителями (фото из личного архива актрисы)

А Наталку Денисенко почти не узнала

Последней Набоке показали детскую фотографию Наталки Денисенко.

И на этот раз ответ тоже явился не сразу. Актрисе подсказали, что на фото - одна из самых популярных украинских актрис, которая в свое время была в отношениях с Тарасом Цымбалюком.

"Наталка! Боже, ну совсем не похожа Наталка", - эмоционально отреагировала Набока.

Наталка Денисенко (фото из личного архива актрисы)

Набока также тепло вспомнила о коллеге:

"Моя лапочка. Видишь, она и в детстве красавица".