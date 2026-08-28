Ніна Набока вгадувала українських зірок за дитячими фото: кого акторка не змогла впізнати

У тесті з’явилися Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк, Тоня Хижняк, Лілія Ребрик, Наталка Денисенко і навіть сама Набока
Як добре актори впізнають своїх колег, якщо бачать їх не на екрані, а на дитячих світлинах?
Wave RBC.UA вирішив перевірити це разом із Ніною Набокою та показав їй архівні фото відомих українських зірок.
Першою акторці показали Ольгу Сумську, далі - Тараса Цимбалюка та Тоню Хижняк.
Дитячі фото Ольги Сумської, Тараса Цимбалюка і Антоніни Хижняк (фото надані зірками)
Після трьох колег на Набоку чекав сюрприз - серед фотографій заховали її власний дитячий знімок.
Ніна Набока (фото з особистого архіву акторки)
А завершували тест світлини Лілії Ребрик та Наталки Денисенко. Саме вони змусили акторку найдовше придивлятися до знайомих облич.
Побачивши одну зі світлин, Набока одразу зрозуміла лише те, що перед нею дівчина, однак ім'я назвати не змогла.
"Це дівчина, так? А хто це така? Теж дуже відома акторка? Дуже відома акторка. Давайте ми поки відкладемо її", - сказала Набока.
Тоді їй почали давати підказки: багатодітна мама, білявка, телеведуча та танцівниця.
Так акторка зрештою дійшла до правильної відповіді - Лілії Ребрик.
"Ну, вона тут не схожа", - відреагувала Набока на дитяче фото колеги.
Лілія Ребрик з батьками (фото з особистого архіву акторки)
Останньою Набоці показали дитячу світлину Наталки Денисенко.
І цього разу відповідь теж з'явилася не відразу. Акторці підказали, що на фото - одна з найпопулярніших українських акторок, яка свого часу була у стосунках із Тарасом Цимбалюком.
"Наталка! Боже, ну зовсім не схожа Наталка", - емоційно відреагувала Набока.
Наталка Денисенко (фото з особистого архіву акторки)
Набока також тепло згадала про колегу:
"Моя лапочка. Бачиш, вона і в дитинстві красавиця".