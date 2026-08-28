Ніна Набока вгадувала українських зірок за дитячими фото: кого акторка не змогла впізнати

Як добре актори впізнають своїх колег, якщо бачать їх не на екрані, а на дитячих світлинах?

Wave RBC.UA вирішив перевірити це разом із Ніною Набокою та показав їй архівні фото відомих українських зірок.

Першою акторці показали Ольгу Сумську, далі - Тараса Цимбалюка та Тоню Хижняк.

Дитячі фото Ольги Сумської, Тараса Цимбалюка і Антоніни Хижняк (фото надані зірками)

Після трьох колег на Набоку чекав сюрприз - серед фотографій заховали її власний дитячий знімок.

Ніна Набока (фото з особистого архіву акторки)

А завершували тест світлини Лілії Ребрик та Наталки Денисенко. Саме вони змусили акторку найдовше придивлятися до знайомих облич.

Лілію Ребрик довелося вгадувати з підказками

Побачивши одну зі світлин, Набока одразу зрозуміла лише те, що перед нею дівчина, однак ім'я назвати не змогла.

"Це дівчина, так? А хто це така? Теж дуже відома акторка? Дуже відома акторка. Давайте ми поки відкладемо її", - сказала Набока.

Тоді їй почали давати підказки: багатодітна мама, білявка, телеведуча та танцівниця.

Так акторка зрештою дійшла до правильної відповіді - Лілії Ребрик.

"Ну, вона тут не схожа", - відреагувала Набока на дитяче фото колеги.

Лілія Ребрик з батьками (фото з особистого архіву акторки)

А Наталку Денисенко майже не впізнала

Останньою Набоці показали дитячу світлину Наталки Денисенко.

І цього разу відповідь теж з'явилася не відразу. Акторці підказали, що на фото - одна з найпопулярніших українських акторок, яка свого часу була у стосунках із Тарасом Цимбалюком.

"Наталка! Боже, ну зовсім не схожа Наталка", - емоційно відреагувала Набока.

Наталка Денисенко (фото з особистого архіву акторки)

Набока також тепло згадала про колегу:

"Моя лапочка. Бачиш, вона і в дитинстві красавиця".