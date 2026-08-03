Самый сексуальный украинский творец: Альберт Цукренко возглавил рейтинг "Золотий Ліфон-2026"

Музыкант, журналист и участник группы "Хамерман Знищує Віруси" Альберт Цукренко стал победителем премии "Золотий Ліфон-2026". Организаторы уже в шестой раз назвали самых сексуальных украинских художников.

Кто еще возглавил рейтинг, узнайте в материале Wave RBC.UA.

Что известно о премии "Золотий Ліфон"

Это шутливая народная награда, которую основали в 2018 году. Ее цель - привлечь внимание к украинским деятелям культуры через необычный формат рейтинга.

Участниками становятся украинские создатели из разных направлений - писатели, музыканты, актеры, художники, режиссеры, фотографы, культурные менеджеры, ведущие благотворительных аукционов и представители других творческих профессий.

Среди критериев отбора - талант, харизма, интеллект и привлекательность. Победителей определяют по итогам рейтингового голосования - участники составляют собственные топ-10, после чего организаторы подсчитывают общие баллы номинантов.

Основательницей премии является Анна Аринархова, а продюсершей - Елена Павлова. Как известно, она возникла как своеобразный ответ на традиционную объективацию женщин в конкурсах красоты.

"Мы хотели стать своеобразной желтой прессой здоровой страны и писать о культуре и о настоящих звездах наших сердец - украинских деятелей искусства и привлекать к ним внимание. Любым образом", - объяснила команда "Золотого Ліфону".



Победители премии "Золотий Ліфон-2026"

Первое место в рейтинге занял Альберт Цукренко. В топ-10 также вошли:

Зиновий Карач - музыкант;

Вадим Яценко - дирижер, руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Веревки и художественный руководитель хора "Гомін";

Юрий Рокецкий - писатель, музыкант и фронтмен группы "Мертвий Півень";

Александр Сердюк (Колмен) - актер, шоумен и ведущий благотворительных аукционов;

Игорь Митров - поэт и военнослужащий (участника впоследствии дисквалифицировали);

Артем Чех - писатель и военнослужащий;

Иван Леньо - лидер группы Kozak System;

Василий Пиддубный (Серый Кот) - писатель и военнослужащий.

Представителя шестого места "дисквалифицировали". В список других лауреатов вошли Андрей Любка, Сергей Жадан, Артур Дронь, Артем Полежака, Алексей Гнатковский, Святослав Вакарчук, Василий Байдак, Сергей Гнездилов, Владислав Гераскевич, Виталий Ажнов, Олекса Манн, Илларион Павлюк, Лесь Подервянский, Виталий Запека и Макс Кидрук.