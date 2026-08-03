Найсексуальніший український митець: Альберт Цукренко очолив рейтинг "Золотий Ліфон-2026"

До списку переможців потрапили письменники, музиканти, актори та військові
Музикант, журналіст і учасник гурту "Хамерман Знищує Віруси" Альберт Цукренко став переможцем премії "Золотий Ліфон-2026". Організатори вже вшосте назвали найсексуальніших українських митців.
Хто ще очолив рейтинг, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.
Це жартівлива народна відзнака, яку заснували у 2018 році. Її мета - привернути увагу до українських діячів культури через незвичний формат рейтингу.
Учасниками стають українські митці різних напрямів - письменники, музиканти, актори, художники, режисери, фотографи, культурні менеджери, ведучі благодійних аукціонів та представники інших творчих професій.
Серед критеріїв відбору - талант, харизма, інтелект і привабливість. Переможців визначають за підсумками рейтингового голосування - учасники складають власні топ-10, після чого організатори підраховують спільні бали номінантів.
Засновницею премії є Анна Арінархова, а продюсеркою - Олена Павлова. Як відомо, вона виникла як своєрідна відповідь на традиційну об'єктивацію жінок у конкурсах краси.
"Ми хотіли стати своєрідною жовтою пресою здорової країни і писати про культуру та про справжніх зірок наших сердець - українських митців і привертати до них увагу. Будь-яким чином", - пояснила команда "Золотого Ліфону".
Перше місце у цьогорічному рейтингу посів Альберт Цукренко. До топ-10 також увійшли:
Представника шостого місця "дискваліфікували". До списку інших лауреатів увійшли Андрій Любка, Сергій Жадан, Артур Дронь, Артем Полежака, Олексій Гнатковський, Святослав Вакарчук, Василь Байдак, Сергій Гнезділов, Владислав Гераскевич, Віталій Ажнов, Олекса Манн, Ілларіон Павлюк, Лесь Подерв'янський, Віталій Запека та Макс Кідрук.