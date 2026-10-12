Надя Дорофеева показала коллекцию картин в своем доме: какая работа самая ценная

В доме звезды собралась коллекция современного украинского искусства
Украинская певица Надя Дорофеева провела экскурсию по новому дому, где особое место отведено современному украинскому искусству. Вместе с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным, артистка собирает картины украинских художников.
Как сообщает Wave RBC.UA, супруги положили начало особенной семейной традиции - дарить друг другу произведения искусства на праздники и годовщины.
В коллекции пары есть как работы, которые они выбирали и заказывали самостоятельно, так и картины, подаренные друзьями. Каждая из них имеет свою историю, связанную с важными моментами в жизни супругов.
"У нас дома живет разное украинское современное искусство. У нас с Мишей уже есть традиция - дарить друг другу картины на праздники и годовщины", - написала звезда.
Среди любимых работ Дорофеевой - картина художника Дмитрия Козинца, которую Кацурин подарил ей на годовщину. Муж пояснил, что на холсте изображена именно Надя. Еще одну работу этого художника супруги получили от друзей.
Есть в коллекции и портрет самого Миши Кацурина авторства художницы Маши Ревы. Певица подарила его мужу по случаю открытия ресторана на Подоле.
На картине ресторатор изображен с тарелкой азиатского супа на голове, а из его глаз сияют звездочки. По словам Нади, художнице удалось точно передать жизнерадостный характер ее мужа.
Особое место среди картин занимает и работа Славы Бондаря. Сначала она привлекла внимание самой Дорофеевой, показавшей Кацурину. Впоследствии муж приобрел картину и подарил жене.
Еще одну работу супруги заказали у художника Ивана Грабко специально к годовщине.
В коллекции также есть постер с работой Ирины Максимовой. Оригинал картины Надя подарила друзьям, а ее репродукцию вместе с мужем приобрела на благотворительном мероприятии.
Однако самой дорогой для певицы не работа известного художника, а картина, которую она создала вместе с семьей.
Однажды Надя, Миша и его дети Саша и Ваня собрались во дворе, чтобы вместе порисовать. В это время появилась картина, которую артистка сегодня называет своей любимой.
Для Дорофеевой эта работа имеет особую ценность, ведь сохраняет воспоминание о времени, проведенном вместе с самыми близкими людьми. И хотя в коллекции супругов немало произведений современного украинского искусства, именно семейный рисунок стал для певицы более ценным.