Надя Дорофєєва показала колекцію картин у своєму домі: яка робота найцінніша

Як повідомляє Wave RBC.UA, подружжя започаткувало особливу сімейну традицію - дарувати одне одному твори мистецтва на свята та річниці.

Які картини є в квартирі пари

У колекції пари є як роботи, які вони обирали й замовляли самостійно, так і картини, подаровані друзями. Кожна з них має власну історію, пов’язану з важливими моментами в житті подружжя.

"У нас вдома живе різне українське сучасне мистецтво. Ми з Мішею вже маємо традицію - дарувати одне одному картини на свята та річниці", - написала зірка.

Серед улюблених робіт Дорофєєвої - картина художника Дмитра Козинця, яку Кацурін подарував їй на річницю. Чоловік пояснив, що на полотні зображена саме Надя. Ще одну роботу цього митця подружжя отримало від друзів.

Картина художника Дмитра Козинця (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Картина художника Дмитра Козинця (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Є в колекції й портрет самого Міші Кацуріна авторства художниці Маші Реви. Співачка подарувала його чоловікові з нагоди відкриття ресторану на Подолі.

На картині ресторатор зображений із тарілкою азійського супу на голові, а з його очей сяють зірочки. За словами Наді, художниці вдалося влучно передати життєрадісний характер її чоловіка.

Портрет Міші Кацуріна авторства художниці Маші Реви (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Особливе місце серед картин посідає й робота Слави Бондара. Спершу вона привернула увагу самої Дорофєєвої, яка показала її Кацуріну. Згодом чоловік придбав картину та подарував дружині.

Картина Слави Бондара (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ще одну роботу подружжя замовило в художника Івана Грабка спеціально до річниці.

Картина Івана Грабка (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

У колекції також є постер із роботою Ірини Максимової. Оригінал картини Надя подарувала друзям, а її репродукцію разом із чоловіком придбала на благодійному заході.

Постер із роботою Ірини Максимової (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Найдорожча картина для співачки

Однак найдорожчою для співачки є не робота відомого художника, а картина, яку вона створила разом із родиною.

Одного дня Надя, Міша та його діти Саша й Ваня зібралися у дворі, щоб разом помалювати. Саме тоді з’явилася картина, яку артистка сьогодні називає своєю улюбленою.

Улюблена картина Наді Дорофєєвої (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Для Дорофєєвої ця робота має особливу цінність, адже зберігає спогад про час, проведений разом із найближчими людьми. І хоча в колекції подружжя чимало творів сучасного українського мистецтва, саме сімейний малюнок став для співачки націннішим.