Цветочное платье и шуба: Эмма Робертс показала роскошный образ в Нью-Йорке

Американская актриса Эмма Робертс продемонстрировала стильный осенний образ, в котором объединила романтическую эстетику с винтажными мотивами. Wave RBC.UA сообщает, что звезду заметили на улицах Нью-Йорка, когда она направлялась на запись популярного утреннего шоу Live with Kelly and Mark.

Стильный образ актрисы

Для выхода актриса выбрала образ, построенный на контрасте нежных и выразительных деталей. Основой образа стало светлое платье с цветочным узором от американского бренда Monse из коллекции весна-лето 2027 года.

Романтический принт и деликатный силуэт придали наряду легкости, тогда как верхняя одежда сделала его более фактурной и приспособленной к прохладной погоде.

Эмма Робертс (фото: Getty Images)

Поверх платья Эмма накинула объемную шубу насыщенного темно-оливкового оттенка с длинным ворсом от Charlotte Simone. Именно она стала главным акцентом образа, придав ему немного театральности и ретронастроения.

Сочетание легкой ткани платья с пушистой фактурой верхней одежды создало интересный стилистический контраст.

Классические туфли от Jimmy Choo и лаконичные украшения не отвлекали от основных элементов образа актрисы.

Эмма Робертс (фото: Getty Images)

Эмма Робертс часто экспериментирует со стилем

Она принадлежит к тем знаменитостям, чьи обыденные выходы нередко становятся источником модного вдохновения. Актриса умеет находить баланс между актуальными трендами и собственным узнаваемым стилем, не перегружая образы лишними деталями.

Она все равно успешно экспериментирует с яркими акцентами, винтажными вещами и классическими сочетаниями, доказывая, что даже обычный выход на прогулку можно сделать довольно стильным.