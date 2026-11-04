Квіткова сукня та шуба: Емма Робертс показала розкішний образ у Нью-Йорку
Головна Зірки Квіткова сукня та шуба: Емма Робертс показала розкішний образ у Нью-Йорку
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Квіткова сукня та шуба: Емма Робертс показала розкішний образ у Нью-Йорку

Акторка вкотре довела, що вміє стильно поєднувати актуальні тренди з вінтажною естетикою

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Емма Робертс (фото: Getty Images)
Дата: 04 листопада 2026

Американська акторка Емма Робертс продемонструвала стильний осінній образ, у якому поєднала романтичну естетику з вінтажними мотивами. Wave RBC.UAповідомляє, що зірку помітили на вулицях Нью-Йорка, коли вона прямувала на запис популярного ранкового шоу Live with Kelly and Mark.

Стильний образ акторки

Для виходу акторка обрала образ, який побудований на контрасті ніжних і виразних деталей. Основою образу стала світла сукня з квітковим візерунком від американського бренду Monse з колекції весна-літо 2027.

Романтичний принт і делікатний силует додали вбранню легкості, тоді як верхній одяг зробив його більш фактурним і пристосованим до прохолодної погоди.

Квіткова сукня та шуба: Емма Робертс показала розкішний образ у Нью-Йорку
Емма Робертс (фото: Getty Images)

Поверх сукні Емма накинула об'ємну шубу насиченого темно-оливкового відтінку з довгим ворсом від Charlotte Simone. Саме вона стала головним акцентом образу, додавши йому трохи театральності та ретронастрою.

Поєднання легкої тканини сукні з пухнастою фактурою верхнього одягу створило цікавий стилістичний контраст.

Класичні туфлі від Jimmy Choo та лаконічні прикраси не відвертали уваги від основних елементів образу акторки.

Квіткова сукня та шуба: Емма Робертс показала розкішний образ у Нью-Йорку
Емма Робертс (фото: Getty Images)

Емма Робертс часто експериментує зі стилем

Вона належить до тих знаменитостей, чиї повсякденні виходи нерідко стають джерелом модного натхнення. Акторка вміє знаходити баланс між актуальними трендами та власним упізнаваним стилем, не перевантажуючи образи зайвими деталями.

Вона однаково вдало експериментує з яскравими акцентами, вінтажними речами та класичними поєднаннями, доводячи, що навіть звичайний вихід на прогулянку можна зробити доволі стильним.

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