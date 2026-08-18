Кличко отреагировал на смерть Панеттьери: "Ничто не сотрет время, которое мы провели вместе"

Боксер эмоционально высказался о трагедии и вспомнил их общую дочь
Бывший жених Хайден Панеттьери, украинский боксер Владимир Кличко впервые публично отреагировал на ее внезапную смерть. Он поделился семейным фото и высказался об их дочери Кае-Евдокии.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram Кличко.
Он подчеркнул, что, несмотря на завершение их отношений, Хайден была "важной частью" его жизни и матерью их дочери.
"Наша семья переживает время глубокого шока и горя. Новость о трагической смерти Хайдена глубоко меня огорчает. Она покинула этот мир слишком рано", - написал спортсмен.
Владимир вспомнил о профессиональном пути актрисы и трудностях, с которыми она сталкивалась на протяжении жизни.
"Она построила невероятную карьеру благодаря огромному таланту, в то же время сталкиваясь с темными сторонами очень требовательной индустрии. Ничто не сотрет время, которое мы провели вместе, или место, которое она занимала в нашей жизни", - отметил Кличко.
Панеттьери с Кличко и дочерью (фото: instagram.com/klitschko)
Отдельно он высказался об их дочери Кае, которой сейчас 11 лет.
"Нашей дочери Каи я всегда буду с уважением рассказывать о ее маме и позабочусь о том, чтобы она помнила, каким человеком она была", - написал он.
Украинский боксер также выразил соболезнования родителям Панеттьери, ее друзьям и поклонникам.
"Я выражаю глубочайшие соболезнования родителям Хайден, ее друзьям и фанатам, которые сегодня тоже грустят. Такие молодые и талантливые люди, как Хайден, не должны покидать этот мир так рано", - сказал он.
Он попросил общественность уважать приватность его семьи в этот сложный период.
"Я прошу всех уважать чувства и приватность нашей семьи в это очень тяжелое время. Сейчас это все, что я хочу сказать", - добавил он.
В конце Владимир поблагодарил всех, кто поддерживает его семью и выражает соболезнования.
"Спи спокойно, Хайден. Пусть ты обретешь вечный покой", - завершил он.
Панеттьери и Кличко (фото: коллаж РБК-Україна)
Панеттьери умерла 16 августа в 36 лет. Новые подробности по поводу обстоятельств показали, что актрису нашли в квартире в Гринвилле, штат Южная Каролина, во время остановки сердца. Медики констатировали смерть после попыток реанимации.
Предварительное вскрытие не выявило признаков травмы, которая могла бы привести к трагедии. Причина все еще официально не установлена.
Известно, что правоохранители подтвердили отсутствие признаков преступления. На аудиозаписях диспетчерской службы, опубликованных в СМИ, можно было услышать фразы "передозировка" и "длится сердечно-легочная реанимация".
Панеттьери больше всего знали по ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл". Она также снималась в фильмах "Крик 4" и "Крик 6".
Хайден и Владимир были вместе с 2009 по 2018 год и даже планировали свадьбу. В 2014 у них родилась дочь, полную опеку над которой получил спортсмен.