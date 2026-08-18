Кличко отреагировал на смерть Панеттьери: "Ничто не сотрет время, которое мы провели вместе"

Бывший жених Хайден Панеттьери, украинский боксер Владимир Кличко впервые публично отреагировал на ее внезапную смерть . Он поделился семейным фото и высказался об их дочери Кае-Евдокии.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram Кличко.

Как Кличко отреагировал на смерть Панеттьери

Он подчеркнул, что, несмотря на завершение их отношений, Хайден была "важной частью" его жизни и матерью их дочери.

"Наша семья переживает время глубокого шока и горя. Новость о трагической смерти Хайдена глубоко меня огорчает. Она покинула этот мир слишком рано", - написал спортсмен.

Владимир вспомнил о профессиональном пути актрисы и трудностях, с которыми она сталкивалась на протяжении жизни.

"Она построила невероятную карьеру благодаря огромному таланту, в то же время сталкиваясь с темными сторонами очень требовательной индустрии. Ничто не сотрет время, которое мы провели вместе, или место, которое она занимала в нашей жизни", - отметил Кличко.

Панеттьери с Кличко и дочерью (фото: instagram.com/klitschko)

Отдельно он высказался об их дочери Кае, которой сейчас 11 лет.

"Нашей дочери Каи я всегда буду с уважением рассказывать о ее маме и позабочусь о том, чтобы она помнила, каким человеком она была", - написал он.

Украинский боксер также выразил соболезнования родителям Панеттьери, ее друзьям и поклонникам.

"Я выражаю глубочайшие соболезнования родителям Хайден, ее друзьям и фанатам, которые сегодня тоже грустят. Такие молодые и талантливые люди, как Хайден, не должны покидать этот мир так рано", - сказал он.

Он попросил общественность уважать приватность его семьи в этот сложный период.

"Я прошу всех уважать чувства и приватность нашей семьи в это очень тяжелое время. Сейчас это все, что я хочу сказать", - добавил он.

В конце Владимир поблагодарил всех, кто поддерживает его семью и выражает соболезнования.

"Спи спокойно, Хайден. Пусть ты обретешь вечный покой", - завершил он.

Панеттьери и Кличко (фото: коллаж РБК-Україна)

Что известно о смерти Хайден Панеттьери

Панеттьери умерла 16 августа в 36 лет. Новые подробности по поводу обстоятельств показали, что актрису нашли в квартире в Гринвилле, штат Южная Каролина, во время остановки сердца. Медики констатировали смерть после попыток реанимации.

Предварительное вскрытие не выявило признаков травмы, которая могла бы привести к трагедии. Причина все еще официально не установлена.

Известно, что правоохранители подтвердили отсутствие признаков преступления. На аудиозаписях диспетчерской службы, опубликованных в СМИ, можно было услышать фразы "передозировка" и "длится сердечно-легочная реанимация".

Панеттьери больше всего знали по ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл". Она также снималась в фильмах "Крик 4" и "Крик 6".

Хайден и Владимир были вместе с 2009 по 2018 год и даже планировали свадьбу. В 2014 у них родилась дочь, полную опеку над которой получил спортсмен.